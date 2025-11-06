IA
Sigue en directo la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial
Redacción
La ciudad de Alicante acoge este jueves la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, en la que diferentes expertos abordarán las ventajas, aplicaciones y desafíos de su desarrollo en diferentes campos.
Los ponentes tratarán el impacto de la inteligencia artificial en la salud, la ciencia o el ámbito de la defensa.
Este es el programa compelto de la jornada:
09:00h. Apertura Institucional
Bienvenida institucional
-09:15h. Keynote y Entrega de Galardón
Lourdes Agapito. Científica y profesora en el Dpto. de Ciencias de la Computación, University College London | Cofundadora de Shyntesia con la participación de: Nuria Oliver. Directora Científica y co‑fundadora de la Fundación ELLIS Alicante
-09:45h. Sesión I: ¿Cómo aporta valor la IA al sector de la salud y del bienestar?
Jesús García‑Foncillas. Catedrático de Oncología, UAM | Director del Departamento de Oncología, Hospital Jiménez Díaz
Julia Guiomar Niso. Científica y Directora del Grupo de Neuroimagen, Instituto Cajal del CSIC | Vicepresidenta de la Academia Joven de España
Ángela Llaneza. Doctora ginecóloga especialista en fertilidad de Grupo Tambre
Manuel Bonilla. Presidente de Encuentros NOW | Director Corporativo de Innovación SHA & AB Living Group
-10:45h. Coffee Break – Networking
11:20h. Keynote
Cristian Cantón. Director asociado, Barcelona Supercomputing Center (BSC)
-11:40h. Sesión II: Academia Joven de la ciencia: La IA para el avance científico
Verónica Bolón. Profesora C&T de la UDC | Investigadora del CITIC
Emma Torró. Investigadora Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC‑UV) | Miembro de la colaboración ATLAS en el CERN
Modera: Óscar Lucía. Presidente Academia Joven de España
-12:10h. Conferencia: Tecnología para un tiempo incierto
Javier García Martínez. Past President Unión Mundial de Química | Miembro Foro Económico Mundial | Director Nanotechnology Lab UA
-12:20h. Sesión III: La IA en sectores empresariales estratégicos
José Luis Sánchez‑Ocaña. Fundador y CTO de Aleex AI
Rubén Marzal. IA & Data Specialist en MasOrange
Eva Toledo. Presidenta El Círculo‑Directivos de Alicante | Co‑CEO de Padima
Luis Hidalgo Pérez. Director de ciencia de datos de ReR y de Prensa Ibérica
-13:00h. Sesión IV: Desafíos de la IA en geoestrategia
Vicente Magro. Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo
Ángeles Santamaría. Consejera Independiente de MAPFRE y FFCC y ex-CEO de Iberdrola España
Enrique Ávila. Director del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa. Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE)
Modera: Javier Pérez de Vargas. Director General de la Real Academia de Ingeniería de España
-13:40h. Entrega de premio a la Scale-up Europea 2025
QUIBIM. Recoge Ángel Alberich Bayarri, CEO y fundador de QUIBIM
-13:50h. Sesión V: IA en creatividad
Montse Guardia. Chief People & Culture Officer IDEADED | Presidenta del Consejo de Patronos de la UPC
Javier Ideami. Cofundador de The Geniverse
Modera: Olga Blanco. Vicepresidenta IBM Consulting | Presidenta del clúster de Industrias Creativas y Videojuegos de Madrid
-14:45h. Cierre con sorpresa y despedida institucional
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un edificio de viviendas abandonado tras casi 20 años sin terminar
- Neurocirujanos de Málaga extirpan un tumor cerebral a un joven de 25 años mientras estaba despierto y cantaba
- Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre
- Málaga suma un nuevo hotel de 5 estrellas en la plaza de la Merced
- Una segunda escultura pública en el paseo marítimo de Picasso
- Málaga avanza en la recuperación del campo de tiro olímpico de Los Montes
- El centro comercial McArthurGlen de Málaga suma cinco nuevas tiendas: de las gorras de New Era a la joyería Aristocrazy