En Villarrobledo
Un interno de una residencia de mayores de Albacete hiere con un cuchillo a un médico
El aviso por esta agresión se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes
EFE
Un médico de una residencia de mayores de Villarrobledo (Albacete) ha sido agredido con un cuchillo por uno de los residentes, que ha sido detenido, y ha sido trasladado en ambulancia al hospital de esta localidad.
El aviso por esta agresión, que ha tenido lugar en una residencia situada en la avenida de La Mancha de Villarrobledo, se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes, según informa el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El médico residente de esta residencia ha sido agredido por un cuchillo por uno de los usuarios y ha sido trasladado en una ambulancia al hospital de la localidad.
El residente tiene 65 años y el médico agredido 69, según han informado a EFE fuentes del 112.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha dicho a EFE que el supuesto agresor ha sido detenido por un supuesto intento de homicidio.
Se ha hecho cargo de la investigación el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de La Roda (Albacete).
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- Atalaya de Jarazmín: entre malos olores y detonaciones
- Ya hay fecha para el corte de Eugenio Gross por las obras del metro en Málaga
- La Junta recibe 11 ofertas para dirigir el desdoblamiento de los accesos a Alhaurín de la Torre
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- Identificado el cadáver del hombre hallado en un camino de la Serranía de Ronda
- Dekra abre en el PTA de Málaga un nuevo laboratorio de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales
- Málaga suma un nuevo hotel de 5 estrellas en la plaza de la Merced