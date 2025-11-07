Un interno de una residencia de mayores de Albacete hiere con un cuchillo a un médico

Un médico de una residencia de mayores de Villarrobledo (Albacete) ha sido agredido con un cuchillo por uno de los residentes, que ha sido detenido, y ha sido trasladado en ambulancia al hospital de esta localidad.

El aviso por esta agresión, que ha tenido lugar en una residencia situada en la avenida de La Mancha de Villarrobledo, se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes, según informa el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El médico residente de esta residencia ha sido agredido por un cuchillo por uno de los usuarios y ha sido trasladado en una ambulancia al hospital de la localidad.

El residente tiene 65 años y el médico agredido 69, según han informado a EFE fuentes del 112.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha dicho a EFE que el supuesto agresor ha sido detenido por un supuesto intento de homicidio.

Se ha hecho cargo de la investigación el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de La Roda (Albacete).