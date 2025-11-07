Óbito
Muere James Watson, descubridor de la estructura del ADN, a los 97 años
El científico recibió el Premio Nobel a consecuencia de su principal descubrimiento
EFE
Nueva York
El científico estadounidense James Watson, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, falleció el jueves a los 97 años, según se informó hoy.
Watson murió en un hospicio en East Northport, una localidad de Long Island (Nueva York), donde fue trasladado esta semana para recibir tratamiento por una infección, recoge The New York Times, que cita a su hijo Duncan Watson.
El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Nueva York, confirmó el fallecimiento de este premio Nobel en un obituario en su página web en el que destacó sus "muchas contribuciones a la ciencia, la educación y el servicio público".
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- Atalaya de Jarazmín: entre malos olores y detonaciones
- Ya hay fecha para el corte de Eugenio Gross por las obras del metro en Málaga
- La Junta recibe 11 ofertas para dirigir el desdoblamiento de los accesos a Alhaurín de la Torre
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- Identificado el cadáver del hombre hallado en un camino de la Serranía de Ronda
- Dekra abre en el PTA de Málaga un nuevo laboratorio de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales
- Málaga suma un nuevo hotel de 5 estrellas en la plaza de la Merced