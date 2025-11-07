Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura…
Redacción
La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- Atalaya de Jarazmín: entre malos olores y detonaciones
- Ya hay fecha para el corte de Eugenio Gross por las obras del metro en Málaga
- La Junta recibe 11 ofertas para dirigir el desdoblamiento de los accesos a Alhaurín de la Torre
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- Identificado el cadáver del hombre hallado en un camino de la Serranía de Ronda
- Dekra abre en el PTA de Málaga un nuevo laboratorio de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales
- Málaga suma un nuevo hotel de 5 estrellas en la plaza de la Merced