Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora

La revitalización del antiguo poblado de Salto de Castro es uno de los proyectos más ambiciosos de cuantos está previsto desarrollar en el medio rural de Zamora y, ahora da un paso más en su desarrollo, ya que pretende captar el interés de "inversores de todo el mundo" para su consecución.

El empresario norteamericano que a principios de año adquirió Salto de Castro, Jason Lee Beckwith, ha anunciado este martes la constitución oficial de la sociedad que supervisará la restauración y revitalización del poblado, deshabitado desde 2007, y enclavado en el entorno de la Central Hidroeléctrica de Iberdrola, dentro del término municipal de Fonfría.

La sociedad gestionará todas las operaciones, las labores de restauración y el desarrollo empresarial dentro del pueblo, por lo que su constitución oficial supone un paso más en la transformación de Salto de Castro, que aspira a dejar de ser un símbolo de la despoblación del medio rural para convertirse en un “modelo de regeneración sostenible, preservación del patrimonio y renovación comunitaria en la España vacía”, precisó Beckwith.

Tras cumplimentar el proceso de constitución de Salto de Castro S. L., la empresa ha lanzado una oferta pública de inversión, con el objetivo de financiar la siguiente fase del proyecto.

Aportaciones

En cuanto a los detalles de la operación abierta a nuevos inversores, Beckwith destacó que una aportación de 50.000 euros equivale al 0,5% de participación en el proyecto. Además, se ha establecido un bono para inversores tempranos, que podrán obtener un 0,5% más de participación por aportaciones de 300.000 euros o más y del 1% para inversiones de 500.000 euros o las que superen esta cantidad, siempre y cuando se realicen antes del 31 de diciembre de este año.

Por otra parte, el empresario norteamericano recordó que el coste total para ejecutar el proyecto de revitalización del poblado oscila entre los 5 y los 7 millones de euros y que está previsto crear 35 empleos.

Los fondos que se obtengan de inversores interesados en participar en el proyecto se destinarán a la rehabilitación estructural, al desarrollo de infraestructuras y a la creación de iniciativas relacionadas con la hostelería, la cultura y la ecología en el interior del poblado, con la intención de generar ingresos sostenibles a largo plazo y de repoblar la zona.

El empresario norteamericano posa en uno de los espacios abandonados del poblado. / Ch. S.

En este sentido, el fundador y director de la empresa recalcó que “Salto de Castro representa más que un proyecto inmobiliario, es un ejemplo vivo de cómo podemos revitalizar lugares olvidados”, a la vez que señaló que representa “una oportunidad para que inversores de todo el mundo participen en la reconstrucción de algo significativo” y “arraigado en el patrimonio y la comunidad”.

Por este motivo, la empresa busca atraer inversores que “no solo busquen una rentabilidad financiera” sino que también quieran "contribuir al desarrollo de una iniciativa social y ambientalmente responsable”, subrayó Beckwith.

El objetivo que se ha marcado el propietario es posicionar a Salto de Castro como un destino de primer nivel para los viajeros que buscan una combinación de lujo, comodidad y experiencias únicas, por lo que el poblado contará con villas de lujo, apartamentos boutique y albergues, junto con un restaurante para bodas y eventos, un centro de bienestar o instalaciones recreativas.