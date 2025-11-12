Betabloqueantes
El cardiólogo mallorquín Xavier Rosselló firma un estudio internacional que redefine el tratamiento tras un infarto
El metaanálisis, con casi 18.000 pacientes, confirma que los betabloqueantes no aportna beneficios en quienes conservan una función cardíaca normal y descarta que sea perjudicial para las mujeres
Irene R. Aguado
El cardiólogo mallorquín Xavier Rosselló, investigador en el Hospital Universitario Son Espases y en el IdISBa, ha firmado un nuevo estudio internacional que confirma que los betabloqueantes no aportan beneficios en pacientes que han superado un infarto con el corazón en buen estado. La investigación, presentada este fin de semana en el Congreso de la American Heart Association (AHA) en Nueva Orleans y publicada en The New England Journal of Medicine, reúne datos de 17.801 pacientes de seis países y refuerza las conclusiones del ensayo Reboot, publicado el pasado verano.
El trabajo, en el que Rosselló figura como co-primer autor, es un metaanálisis de seis grandes ensayos clínicos contemporáneos, incluido el ensayo español e italiano Reboot, publicado en agosto. "Este nuevo estudio confirma de forma definitiva que los betabloqueantes no aportan beneficio clínico en los pacientes que superan un infarto con el corazón prácticamente normal", explica el cardiólogo a este diario.
En concreto, los investigadores observaron durante casi cuatro años de seguimiento que los eventos graves (muerte, nuevo infarto o insuficiencia cardíaca) se produjeron en un 8% de los pacientes, independientemente de si tomaban o no el fármaco. "No hay ningún subgrupo de pacientes postinfarto con función cardíaca normal que se beneficie del tratamiento", resume Rosselló. La principal novedad respecto al estudio anterior está en la magnitud y robustez de la evidencia. Si el ensayo Reboot había analizado algo más de 8.000 casos, este nuevo metaanálisis duplica la muestra y combina datos de distintas poblaciones, lo que reduce el margen de error.
"Al juntar los datos de casi 18.000 pacientes, los resultados son mucho más sólidos", explica el investigador. "Además, ahora tenemos pacientes de diferentes contextos genéticos [nórdicos, japoneses, mediterráneos] y más mujeres, un grupo tradicionalmente poco representado en la investigación cardiovascular", añade.
El nuevo trabajo también resuelve dos dudas que habían quedado abiertas: por un lado, desmiente los resultados del estudio danés y noruego que se presentó el mismo día que Reboot, que había apuntado lo contrario, y por otro, descarta que el fármaco pueda ser perjudicial para las mujeres, una hipótesis que se planteaba en la investigación previa. "En el metaanálisis hemos visto que el efecto es completamente neutro tanto en hombres como en mujeres. El medicamento ni beneficia ni perjudica en estos casos", aclara Rosselló.
Así, los betabloqueantes, utilizados desde hace más de 40 años para proteger el corazón tras un infarto, siguen siendo esenciales en pacientes con daño severo, insuficiencia cardíaca o arritmias, pero ya no parecen tener sentido en quienes salen del hospital con una función cardíaca preservada. "El infarto de hoy no es el de los años 70. Ahora se llega antes al hospital, se abre la arteria a tiempo y la mayoría de los pacientes se van de alta con el corazón prácticamente normal", explica el cardiólogo de Son Espases.
El hallazgo obliga a revisar las guías clínicas internacionales y apunta a un fenómeno cada vez más relevante en medicina: la desprescripción, es decir, dejar de recetar fármacos que ya no aportan valor.
