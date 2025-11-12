Nuevo acercamiento del telescopio TMT a España: comienzan las negociaciones para ubicar el telescopio en La Palma

Nuevo paso para hacer realidad la construcción del mayor telescopio del hemisferio norte en España. Los promotores del Telescopio de Treinta Metros (TMT) han anunciado el inicio de las negociaciones junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para ubicar el telescopio en Canarias, como alternativa a Hawái. El consorcio TIO (siglas de TMT International Observatory) ve solvencia en la "generosa" oferta del Gobierno estatal, que asciende a 400 millones de euros, por lo que ha anunciado que desde hoy enfocarán sus esfuerzos en la creación de vía de negociación que establezca un nuevo observatorio en España, en concreto, el del TMT.

Tras la negativa de la Administración de Estados Unidos, en manos del presidente Donald Trump, a seguir financiando el telescopio en junio, el macroproyecto que lleva casi dos décadas en desarrollo parecía haber llegado a un callejón sin salida.

No en vano, y pese a que muchas de sus piezas ya están construidas, se estima que al proyecto le faltan unos 1.000 millones para poder salir adelante. En total, se estima que, debido a los retrasos, los costes de construcción ascienden de 3.000 millones de dólares, según explicó el gerente del proyecto Fengchuan Liu al medio Honolulu Civil Beat.

Por esta razón, y aunque la montaña sagrada de Mauna Kea en Hawái sigue siendo el lugar predilecto por los promotores del proyecto, los 400 millones ofrecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez han resultado ser un aliciente para que el consorcio repiense su postura. De hecho, en un comunicado han afirmado que supone una "oportunidad potencial" para darle el último empujón este macroproyecto científico mundial.

Propuesta sólida

Tras comprobar que la predisposición del Ejecutivo español es solvente, el consorcio ha comenzado a trabajar en una "hoja de ruta detallada" para hacer realidad la construcción del TMT en La Palma. Para la Ministra de Ciencia, Diana Morant, esta decisión supone un espaldarazo para España y un aval para la propuesta española.

En sus redes sociales, Morant ha destacado que "el board del Telescopio de Treinta Metros (TMT) reconoce la solidez de la propuesta del Gobierno de España". Asimismo, ha remarcado que todo ese trabajo se encuadra en su apuesta por "convertir el cielo canario en el principal observatorio astronómico del hemisferio norte" .

España ha ofrecido un total de 400 millones de euros, a través de Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), para financiar la construcción del gran telescopio en el caso de que se elija a Canarias como su sede. Canarias, por su parte, ha dispuesto una financiación que asciende a 150.000 euros para el proyecto DiploInnova cuyo objetivo es fomentar la diplomacia científica internacional.

Además, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó en agosto que su intención es la de costear parte de la construcción si finalmente el consorcio se decanta por La Palma.

Tras enterarse de la noticia, el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín M. Pillet, ha valorado que esto supone una "oportunidad para garantizar la presencia del telescopio en el Observatorio del Roque de los Muchachos". En este sentido, recuerda que el IAC sigue trabajando codo con codo con el CDTI y el consorcio del TMT para terminar de definir la colaboración.

Más cerca que en 2019

La última vez que Canarias estuvo tan cerca de albergar esta infraestructura científica fue en 2019, justo después de que los habitantes de la isla hawaiana de Mauna Kea se manifestaran contra su construcción. Por aquel entonces, no solo se tramitaron los permisos necesarios para su construcción inmediata en el Observatorio del Roque de Los Muchachos, sino que también se ofreció un total de 250 millones de euros por parte del Gobierno español.

Sin embargo, el candente debate que se generó en Hawái acabó truncándose por la pandemia y la situación mundial también paralizó el desarrollo del TMT. A día de hoy, los promotores no se dan por vencidos y están buscando la forma de construirlo en otro lugar de la montaña sagrada. En concreto, en uno en el que ya hubo un telescopio antes que ya ha sido desmantelado.

En el Pacífico, el TMT cuenta con el respaldo del gobierno hawaiano, pero no con los nativos, que insisten en su negativa para instalar el gran telescopio en su montaña sagrada. Como insisten, ya tienen más de 500.000 firmas en contra del proyecto.