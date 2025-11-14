Acosan, obligan a fumar y abofetean a un menor en el sur de Gran Canaria: "¿Qué soy yo? El puto amo y el jefe"

La Policía Nacional investiga un caso de presunto acoso y agresión a un menor en San Bartolomé de Tirajana. La víctima fue acorralada en una calle de la urbanización Bella Vista por un grupo de diez adolescentes. La banda estaba liderada por un menor, autor del episodio de bullying, que ya está identificado por la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron esta semana en el sur de Gran Canaria. En un callejón, el presunto acosador agrede e insulta al menor, completamente paralizado, que ni siquiera se defiende. El ataque fue grabado por otro implicado mientras más jóvenes jalean al agresor.

En el vídeo, de cinco minutos de duración y divulgado por las redes sociales, se ve cómo el joven hostigador le pregunta a gritos: "¿Qué soy yo?" y obliga a la víctima —a la que llama "chiquitín" con total desprecio— a que, en repetidas ocasiones, le conteste: "El puto amo y el jefe".

Algunos de los menores que lo acompañan le piden que lo deje tranquilo y al que graba, que suelte el móvil. Otros los aplauden y vitorean. "Váyanse para allá, que no tengo espacio para pegarme", les dice el presunto agresor, entre risas. "Yo no quiero problemas con nadie", contesta la víctima, completamente intimidada.

El acosador le da un manotazo para que suelte el móvil y quitárselo, mientras el menor afectado no es capaz en ningún momento de defenderse. Ni siquiera contesta verbalmente a los ataques. "Vamos a resolver las cosas como hombres", afirma el hostigador. "Yo no me voy a pegar contigo. Te puedo dar algo de dinero, pero no me quiero pelear", insiste la víctima, con la cabeza agachada.

La agresión llega en ese momento. El autor coge la colilla de un cigarro y se la acerca al afectado, obligándole a fumar. "Qué chiquitín eres...", le dice riéndose de él e incluso amaga con quemarle el brazo con el pitillo. Los acompañantes le vuelven a pedir que pare, pero no lo consiguen. Otros, en cambio, insisten: "Peléate y ya está, no te va a pasar nada más. Un round de dos minutos o un concurso de bofetadas". El niño subraya: "No quiero pelea".

Ya acorralado y prácticamente contra la pared de un establecimiento, el agresor le da varias bofetadas entre carcajadas. En ese momento es cuando se interpone otro de los presentes. "¿No lo estás viendo que está asustado?". El atacante no deja de reírse. Incluso en el vídeo llega a escucharse: "Tengo miedo".

Los padres de la víctima han manifestado a la Policía Nacional, que ya ha identificado a todos los implicados, su intención de presentar denuncia. Una vez la interpongan, se dará traslado al grupo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Maspalomas, que será la que se haga cargo de la investigación.