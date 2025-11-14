María J. Rodríguez (abogada): "Si no proteges a los hijos, no proteges a la mujer de la violencia de género"

Las III Xornadas Xurídicas Femupo, celebradas durante dos días en Pontevedra, abordaron la protección jurídica de la infancia y la adolescencia frente a la violencia de género a través de un enfoque integral. Exposiciones de expertas en la materia y coloquios pusieron sobre la mesa cuestiones de vital importancia para las mujeres y sus hijos que sufren el machismo en primera persona.

¿Cuáles son las principales medidas judiciales específicas que se aplican en las relaciones paterno-filiales?

Entre otras cuestiones, hemos hablado de la guardia y custodia, porque es algo que hay que decidir cuando hay un tema de violencia de género. La modalidad compartida en estos casos en principio queda descartada, porque es muy complicado ejercerla cuando hay una situación de violencia, ya que sería necesaria una comunicación entre los padres. También hablamos del régimen de visitas, que también se descarta cuando hay violencia de género, aunque no siempre, depende de la gravedad de los hechos. Dependiendo de la situación, se puede establecer, pero el juez lo tiene que fundamentar muy bien y decir cómo se va a llevar a cabo, así como qué medidas de protección va a haber para la madre y los menores. Además, se abordó la privación de la patria potestad, que es el derecho que tienen los padres por el hecho de ser padres. Cuando hay una orden de alejamiento, es muy complicado ejercer la patria potestad ella sola, porque para muchas cosas les piden el consentimiento del padre. Hay una figura que consiste en no privar al padre de la patria potestad, pero sí atribuir el uso a la madre, para que pueda tomar decisiones como sacar un pasaporte, por ejemplo.

¿En qué casos lo que diga el menor ante el juez se tiene en cuenta?

Al menor se le escucha, atendiendo a su edad y madurez, pero no decide. Podría estar manipulado por alguna de las partes.

En estas jornadas se ha desmontado el bulo de las denuncias falsas por violencia de género...

Sí. El porcentaje es mínimo: 0,01. Prácticamente no existen. Lo que sí habría que calcular es el porcentaje de denuncias que se archiva por falta de pruebas, que sí es elevado. En este sentido, hay que recalcar que una denuncia que se archiva no es una denuncia falsa.

Esas denuncias que se archivan dejan a las mujeres indefensas en cierto modo.

Sí, porque muchas veces son episodios que tienen lugar en la intimidad de casa y no hay testigos. Muchas mujeres confiesan que preferirían que les hubieran hinchado un ojo, porque es algo que se ve, pero cuando es un maltrato psicológico es muy difícil de probar, como también lo es un control de tu vida, insultos, gestos como un tirón de pelo, que no dejan marca, o que te escupan en tu comida...

La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género es muy buena, de las mejores de Europa

Como abogada y mujer, ¿cuándo decide especializarse en violencia de género y de familia?

Estoy en el turno de violencia de género y como mujer supongo que de alguna manera te interesa más. Pero yo estudié Derecho para esto, no para hacerme millonaria. Igual que también presto asistencia jurídica a mujeres migrantes, que piden asilo en España. Las personas vulnerables necesitan que las personas que las atiendan estén formadas. No es solo una cuestión de sensibilidad, sino también de formación.

¿Estamos las mujeres realmente protegidas por la ley?

La ley es buena. La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género es muy buena, de las mejores de Europa. Es una ley transversal que se ocupa de todos los ámbitos por los que pasa una mujer maltratada, desde la Policía hasta la atención psicológica y, por supuesto, la jurídica. Además, la Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia también fue un avance buenísimo para los niños. Hay que proteger a las mujeres, pero en el mismo orden a sus hijos. Si no proteges a los hijos, no proteges a las mujeres. Un niño puede ser un instrumento de maltrato, un maltratador no necesita más que estar con un niño un fin de semana.

Es la llamada violencia vicaria, de la que, incomprensiblemente, se comenzó a hablar no hace tanto.

Fíjate, se empezó a hablar antes, pero mucho antes, del síndrome de alienación parental, que ya la OMS dijo que no existe, antes que de la violencia vicaria, que no es nueva. No es una violencia digital, que surgiese ahora.

Lo que demuestra, una vez más que hay un machismo estructural que lo abarca todo.

Absolutamente todo. Usar a los niños para hacer daño a las madres es más viejo que el hilo negro.

¿Y las instituciones? ¿Actúan en tiempo y forma?

Realmente creo que faltan medios: más peritos, más personal en el Imelga, más rapidez... porque esto no es un tema que pueda esperar. Hay niños que en el proceso pasan a ser adolescentes.

Como abogada, ¿le preocupa ese auge de nuevo machismo entre los jóvenes?

¡Muchísimo! Es que me enfada, me da muchísima rabia. No lo entiendo, no sé qué pudo pasar para llegar a esto.