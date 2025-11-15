Los obispos españoles se reunirán con el Papa en plena tormenta por el caso del obispo de Cádiz, investigado por pederastia

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se reunirá este lunes por la mañana con el papa León XIV en el Vaticano, y será en otro momento particularmente delicado. En concreto, la cita se celebrará en pleno escándalo por la investigación sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornosa, acusado de agredir a un menor en los años noventa, tal como se ha conocido en los últimos días.

La convocatoria papal, sin embargo, es oficialmente por otra razón. Se trata, de hecho, del primer encuentro oficial del Papa en una audiencia con obispos españoles de la CEE desde que el estadounidense-peruano Robert Prevost fuera elegido Pontífice en mayo pasado. Tanto es así que la cita fue fijada hace meses y también contempla una reunión posterior en la Secretaría de Estado del Vaticano.

Pero, aun así, el terremoto que el escándalo ha supuesto en la Iglesia sevillana y la gran atención mediática que ha suscitado en España dejan pocas dudas de que el caso de Zornosa será también el telón de fondo. Es lo que esperan los observadores y analistas vaticanos de este viaje, por el que se trasladarán a Roma tanto el presidente de la CEE, Luis Argüello García, como el secretario general, César García Magán.

Doctrina de la Fe

La razón es también que la propia víctima de los abusos decidió involucrar al Vaticano con una denuncia enviada a la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio), el organismo vaticano que se encarga de estos casos, a comienzos de este año. Una denuncia que, además, posteriormente derivó en la apertura de una investigación por parte de la Santa Sede, lo que indicaría que hay verosimilitud en las acusaciones, según información publicada por el diario El País.

La incógnita es si el nuevo Papa decidirá actuar con prontitud y tomará medidas inmediatas para hacer frente al escándalo. Algo que podría ocurrir o no, ya que el Vaticano es usualmente bastante reacio a actuar bajo presión mediática.

Víctimas

Además, hasta la fecha, León XIV no ha tenido muchas ocasiones para mostrar su postura ante estas situaciones, mientras que, de palabra, no se ha disociado ni una coma de la política de “tolerancia cero” del difunto Francisco, quien aprobó importantes reformas para hacer frente al fenómeno.

De hecho, León también ya se ha reunido con asociaciones de víctimas. En uno de estos encuentros, celebrado este mes, el Papa se reunió casi tres horas con 15 víctimas belgas abusadas por miembros del clero. En septiembre, en cambio, excluyó de toda función clerical a un diácono italiano condenado por violencia sexual contra menores, su primera sanción importante en este ámbito desde su elección.