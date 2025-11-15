Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 15 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 15 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 23, 31, 32, 39, 41 y 48. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1857225, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Alhaurín de la Torre abrirá un nuevo acceso a la autovía para evitar los atascos diarios de salida hacia la hiperronda
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- 14 de noviembre de 1989: 36 años de la gran inundación de Málaga
- La mejor ruta de Málaga para ver el atardecer: con túneles y pasarelas junto al mar
- La Catedral insiste en que solo aprobaría la girola si todas las cofradías la incluyen en su itinerario
- El Unicaja negocia con Augustine Rubit para cubrir la baja de Kravish
- El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos
- Vuelos desviados y retrasos por fuertes rachas de viento en el Aeropuerto de Málaga