Vigo enciende la Navidad más grande de su historia: "Tenemos el inmenso privilegio de ser el símbolo de todo el planeta"

Ya es Navidad en Vigo. La ciudad ha encendido este sábado sus cerca de 12 millones de luces led, además de un sinfín de iconos lumínicos y su árbol gigante en Porta do Sol. Fue en esta gran plaza de la ciudad donde el alcalde, Abel Caballero, pulsó esta tarde-noche el botón con un discurso lleno de emoción y de agradecimientos. "Tenemos el inmenso honor y privilegio de ser el símbolo de la Navidad en todo el planeta", refirió el regidor ante miles de personas antes de las 20.00 horas, en un momento en el que la lluvia, incesante durante estos días, dio un respiro.

La lluvia no consiguió frenar la asistencia a la cita, que reunió a una multitud de fieles tanto en Porta do Sol como en Príncipe y alrededores, hasta el punto de que la calle comercial por excelencia tuvo que ser cortada en dos tramos, uno a la altura de la sede del Celta de Vigo y la otra, en La Caixa para regular el paso de los transeúntes que discurrían hasta el km 0 de la ciudad.

«Para nosotros ya es tradición, ya no son risas ni fiesta; es una tradición de verdad»

Algunos como la familia Valverde se adelantaron horas a este momento y ya desde media tarde ocuparon un espacio en el escenario de la nueva plaza. "Para nosotros ya es tradición, ya no son risas ni fiesta; es una tradición de verdad. Esperemos ver mas cosas nuevas y que mejore aún mas para el año que viene. No faltaremos", contaban estos jóvenes.

Junto a ellos estaban un grupo de amigos. Clara, Lorena, Ana, Carla, Manuel y Susi, ataviadas con sendos disfraces de El Grinch, no venían a robar ni a destrozar la Navidad, sino a disfrutar lo más posible de ella. "Llegué a perderme una cena de empresa por estar aquí un año. Es otra forma de juntar a la familia", comentaban.

Desde mas lejos, concretamente la capital madrileña, llegaron Isabel y Alfonso. "El año pasado fuimos a Londres, y este ya tocaba Vigo", verbalizaban.

La urbe convivirá desde hoy con el alumbrado navideño hasta mediados de enero, dos meses en los que recibirá visitantes a oleadas, como ha ocurrido durante los últimos años.