El Gobierno espera incorporar a 88 menores migrantes al sistema de acogida antes del viernes para cumplir con el Tribunal Supremo

El Gobierno espera haber incorporado a 88 menores migrantes solicitantes de asilo al sistema estatal de acogida antes del viernes, 21 de noviembre, para cumplir con el auto del Tribunal Supremo (TS).

Así lo han informado fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones tras la reunión semanal del comité interadministrativo entre los gobiernos de España y Canarias para dar seguimiento a los traslados de los menores migrantes solicitantes de asilo.

Estas derivaciones se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo. Además, en octubre volvió a darle un plazo de 15 días, que termina este viernes 21 de noviembre.

780 menores

"Estamos en la recta final de ese plazo, este viernes se cumple ese plazo y, una vez que lleguemos al 21 de noviembre, se habrán incorporado al sistema de acogida y protección internacional 780 menores", ha asegurado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela en un vídeo-comunicado.

Asimismo, Cancela ha indicado que el Gobierno cumple "sobradamente" con el auto del Supremo y ha recalcado que se ha puesto a disposición del gobierno de Canarias los recursos "suficientes" para poder cumplirlo.

Datos de los menores

En todo caso, ha explicado que desde la Secretaría de Estado de Migraciones están pendientes de que el Gobierno de Canarias remita antes del viernes al Ejecutivo datos de 88 menores, que serían los que complementarían los 780. Esta semana se va a producir el traslado a la Península de 127.

Una vez que finalice el plazo, el día 21, se dará traslado al Tribunal Supremo de la acreditación del cumplimiento del auto y ambas partes seguirán colaborando con los menores que lleguen a las Islas y soliciten asilo mientras el Supremo no dicte sentencia.