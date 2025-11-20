Alerta por anafilaxia en España: AEPNAA exige protocolos unificados en colegios y parlamentos

La Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA) ha solicitado al Congreso de los Diputados y a varios parlamentos autonómicos la lectura de una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Anafilaxia, que se celebra este 21 de noviembre. Galicia ha sido la primera comunidad en sumarse tras aprobar ayer la lectura del texto en su Parlamento.

AEPNAA alerta sobre la necesidad de prevenir y actuar rápidamente ante una anafilaxia

En la declaración remitida a las cámaras legislativas, AEPNAA subraya la importancia de reforzar la prevención, la formación y la respuesta inmediata ante una anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede ser mortal y que exige una intervención urgente. La asociación hace especial hincapié en la protección de los menores en los centros educativos, uno de los entornos con mayor vulnerabilidad. El texto destaca además el papel de familias, asociaciones y profesionales sanitarios y reclama una sociedad más preparada y consciente frente a este tipo de emergencias.

La asociación iniciará una ronda institucional para impulsar un protocolo común en España

AEPNAA ha anunciado que en las próximas semanas mantendrá reuniones con distintos gobiernos autonómicos para promover un marco homogéneo de actuación ante anafilaxias. Su objetivo es que todas las autonomías cuenten con protocolos claros en espacios públicos y colegios, que el personal educativo disponga de la formación necesaria para actuar ante una reacción alérgica grave y que exista una legislación sencilla que unifique criterios, siguiendo el modelo de otros países europeos. La entidad recuerda que contar con autoinyectores de adrenalina accesibles y personal formado puede salvar vidas en situaciones en las que cada segundo es decisivo.

AEPNAA advierte que España está viviendo un aumento significativo de reacciones alérgicas graves. Según los datos disponibles, la incidencia anual de anafilaxia se sitúa entre 3,2 y 30 casos por cada 100.000 habitantes, con una prevalencia que podría alcanzar hasta el 2 % de la población.

“La protección no puede depender del código postal”: AEPNAA pide igualdad para todos los menores con alergias graves

La asociación denuncia que la protección del alumnado con alergias graves sigue siendo desigual según la comunidad autónoma o el centro escolar. AEPNAA insiste en que la seguridad “no puede depender del código postal” y reclama un marco común estatal que garantice la misma respuesta en cualquier punto del país. Su objetivo es asegurar entornos escolares y públicos preparados y reducir el riesgo de emergencias no atendidas por falta de protocolo, formación o material adecuado.