Víctimas de violencia machista: Cruz Roja inaugura la muestra 'Fragmentos II', con historias de superación

Cruz Roja ha inaugurado este viernes en Málaga 'Fragmentos II', una intervención artística creada por la fotógrafa malagueña Jey León, que transporta las historias de mujeres víctimas de violencia de género a una experiencia inmersiva en la que se funde la fotografía con el movimiento de las telas, el sonido y las imágenes. Esta muestra permanecerá abierta al público en la sede de Cruz Roja en Málaga --avenida de Jorge Silvela--, hasta el 27 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

El presidente andaluz de Cruz Roja, Jerónimo Vera y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, junto al presidente provincial de Cruz Roja en Málaga, Luis Utrilla, y la delegada territorial de Empleo, Carmen Sánchez, han inaugurado la exposición, después de visitarla de la mano de la creadora.

La fotógrafa les ha explicado todo el proceso creativo, que ha incluido talleres grupales con las mujeres participantes, encuentros individualizados donde ha recogido sus voces y reflexiones y las sesiones fotográficas, además de la transformación de éstas en telas.

'Fragmentos II' forma parte de las actividades del proyecto 'Itinerarios con compromiso que cambian vidas', con el que Cruz Roja está apoyando a más de 200 mujeres víctimas de violencia de género de toda Andalucía, ofreciéndoles itinerarios personalizados que incluyen orientación, formación e intermediación laboral, además de acompañamiento social.

El proyecto, financiado por la Consejería de Empleo con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, incluye "un compromiso real de contratación mínima de seis meses de al menos la mitad de las mujeres participantes, además de un apoyo económico durante el proceso. Finalmente, 127 las mujeres han conseguido un empleo gracias al proyecto".

"Tanto la exposición 'Fragmentos II' como el proyecto desarrollado con las mujeres son dos muestras del compromiso de Cruz Roja con la igualdad, la inclusión y la lucha contra la violencia de género. Para nuestra organización, es un compromiso permanente. Trabajamos para acompañar, proteger y ofrecer oportunidades reales a las mujeres que han vivido esta violencia", ha expresado el presidente de la entidad en Andalucía.

La titular andaluza de Empleo, Rocío Blanco, ha afirmado que Cruz Roja "es un aliado de primer orden para la consejería en el impulso de iniciativas como esta, con la que desempeña una función social imprescindible para el presente y el futuro de este grupo de mujeres". Al respecto, ha señalado que gracias al programa 'Itinerarios con compromiso' "han adquirido habilidades y herramientas que, en su caso, eran necesarias para afrontar las secuelas de los malos tratos y alcanzar competencias profesionales para acceder a un empleo que les proporcione autonomía económica y su integración social". En definitiva, como ha agregado Blanco, "el empleo es un instrumento determinante para alcanzar la igualdad de oportunidades, y en eso seguirá trabajando el Gobierno andaluz, desde la escucha activa y al lado de entidades como Cruz Roja".

El itinerario social y laboral en el que han participado incluye una formación mínima de 312 horas, además de talleres de alfabetización y empoderamiento digital, acciones de recuperación y motivación, búsqueda activa de empleo, tutorías individualizadas, y*capacitación profesional, que les ha facilitado formación laboral a medida y adecuada a las necesidades del tejido productivo del entorno.

'Fragmentos II' es la continuación de una primera exposición que Jey León firmó en 2023, también en colaboración con Cruz Roja, con fotografías de mujeres participantes en proyectos de esta entidad. En esta segunda fase, se incorporan nuevos lenguajes sensoriales como el sonido y el movimiento, para crear un espacio expositivo donde las mujeres "no solo son retratadas, sino protagonistas activas de una narrativa compartida".

La instalación incluye retratos en gran formato sobre tela, piezas sonoras y elementos interactivos que invitan al público a reflexionar y a dejar su propia huella en un archivo vivo de voces anónimas. Jey León es trabajadora social y artista visual nacida en Marbella (Málaga) en 1985, formada en fotografía analógica en Arte y Cultura y en fotografía profesional por el Centro de Fotografía y Artes Visuales Apertura de Málaga. Su experiencia profesional en el ámbito de lo social se traslada a través de la fotografía y el arte, como herramientas transformadoras, narrando realidades diversas y formas de expresión plurales, como nuevas vías hacia el cambio social.