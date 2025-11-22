El presidente de la Conferencia Episcopal critica a algunos medios tras las noticias sobre el obispo de Cádiz y el fiscal general

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha criticado la diferente "vara de medir" de algunos medios tras las acusaciones de culpabilidad al hasta hoy obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, de la acusación de abuso sexual a un menor sin haber sido juzgado, a la vez que mantienen "la inocencia de quien ya ha sido condenado", días después de conocerse el fallo sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Algunos medios mantienen la inocencia de quien ya ha sido condenado y afirman la culpabilidad, con ejecución en la plaza pública, de quien no ha sido juzgado. Es necesario que revisen su vara de medir. Va en ello la salud de nuestra democracia y el bien de nuestra convivencia". Con este mensaje en su cuenta en X monseñor Argüello manifestaba, sin dar nombres, su malestar tras el tratamiento que algunos medios están dando a un caso y a otro.

Zornoza, cuya renuncia como obispo de Cádiz ha sido aceptada este sábado por el papa León XIV, se enfrenta actualmente a unas acusaciones, publicadas en El País, de abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de Getafe (Madrid) y que el prelado ha calificado de "injustas y falsas".

En su boletín del sábado, el Vaticano ha comunicado la aceptación de la renuncia por parte del papa, sin explicar los motivos de la decisión, mientras que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado que el actual obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Ramón Darío Valdivia, ha sido designado como administrador Apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.

Zornoza ha valorado la aceptación de su renuncia y ha asegurado que acoge la decisión "con paz y fe", mientras afronta "con serenidad y confianza en Dios" la defensa ante una acusación de abusos sexuales que considera "injusta y falsa".

Como es obligación para los prelados, Zorzona puso hace 15 meses, al cumplir los 75 años, su cargo a disposición del papa, pero hasta el momento y debido a la llegada del nuevo pontífice no se había aceptado.

La publicación en 'El País' de la denuncia de abusos a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis getafense podría haber acelerado la decisión de León XIV, quien a una pregunta de los medios el pasado martes dijo que "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después, según concluya, llegarán "las consecuencias".