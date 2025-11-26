Baliza V-16 en Málaga: la DGT desmiente los 10 bulos más difundidos antes de su obligatoriedad en 2026

La obligatoriedad del uso de las balizas V-16 a partir del 1 de enero ha despertado gran cantidad de dudas tanto en Málaga como en el resto de la geogragía nacional sobre este dispositivo que deberá sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia a la hora de señalizar una avería o un accidente en la carretera.

De ese modo, son muchas las "informaciones erróneas o incompletas" que se han propagado en las últimas semanas en redes sociales, una problemática que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido atajar y aclarar.

¿Cuándo será obligatoria la baliza V-16 y qué dice la normativa?

"Cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo. La nueva normativa nace para evitar estos riesgos y reducir la exposición del conductor al tráfico", ha señalado la DGT sobre esta nueva baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y será capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad.

Para aclarar las dudas sobre esta baliza que será el único dispositivo legal de preseñalización de peligro a partir del 1 de enero de 2026, la DGT ha desmentido los 10 bulos más recurrentes en la actualidad.

Entre ellos, se encuentra que la V-16 no será realmente obligatoria, lo que niega rotundamente la DGT: "La obligatoriedad está fijada en el Reglamento General de Vehículos y entra en vigor el 1 de enero de 202".

Los 10 bulos más extendidos sobre la baliza V-16 que desmiente la DGT

Además, ha señalado que la V-16 conectada será el único elemento válido para señalizar vehículos inmovilizados, por motivos de seguridad vial".

También ha querido desmentir el pensamiento de que esta baliza geolocaliza todo el tiempo o envía los datos personales del conductor, sobre lo que la Dirección General de Tráfico ha afirmado que solo transmite la ubicación del vehículo al activarse y "únicamente con fines de seguridad".

"No registra la velocidad, ni hace seguimiento alguno, a la vez que no transmite datos personales ni puede identificar la matrícula. Los datos que recibe la DGT son anonimizados", ha recalcado.

Además, ha señalado que la Agencia de Protección de Datos emitió una comunicación al respecto corroborando que “la baliza no está asociada a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza”.

De igual modo, la DGT ha recordado que no hay que dar ningún dato personal cuando se adquiere cualquiera de las balizas homologadas y conectadas.

¿Funciona la baliza V-16 en túneles o zonas sin cobertura?

Otro de los bulos más extendidos es que cualquier V-16 conectada sirve, algo totalmente falso, pues "solo son válidas las balizas homologadas y publicadas en el listado oficial de la DGT tras superar ensayos certificados".

"Deben incluir el nombre del laboratorio y el número de certificado grabado en la tulipa. Usar un dispositivo no certificado no es válido ni seguro", ha añadido al respecto.

En cuanto al pensamiento erróneo de que es necesario una aplicación o un móvil para que funcionen, la DGT ha afirmado que la baliza ya incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble y sobre redes de telecomunicaciones de amplia cobertura.

¿Es necesario usar una app o pagar cuotas por la baliza V-16?

"No requiere aplicaciones adicionales, teléfonos ni emparejamientos. Basta con encenderla y colocarla en el exterior del vehículo", ha recalcado.

Para quienes piensan que es necesario pagar una cuota por la conectividad de la baliza V-16, la institución ha asegurado que está incluida en el precio: "Las operadoras no cobran al usuario, y la normativa exige una disponibilidad mínima de 12 años sin coste adicional".

En cuanto al pensamiento erróneo de que la baliza no funciona en túneles o zonas sin cobertura, la DGT se ha mostrado tajante: "La baliza emplea redes IoT especializadas capaces de operar en condiciones difíciles. En los casos donde ni siquiera estas redes estén disponibles, la baliza seguirá funcionando como señal".

Otro de los mensajes falsos que ha querido atajar la DGT es el que afirma que la V-16 llama al 112, al servicio de asistencia o a la grúa: "No llama a emergencias ni determina la naturaleza del incidente. Su función es únicamente señalizar y enviar la posición del vehículo".

Además, ha señalado: "La llamada tanto al servicio de emergencias en caso de que se necesite o al servicio de asistencia de la compañía aseguradora debe realizarla el usuario".

Baliza V-16 vs. triángulos: por qué cambia el sistema de señalización

Para aquellas personas que sigan pensando que los triángulos siguen siendo más seguros, la DGT ha afirmado que estos obligan a abandonar el vehículo y caminar como mínimo 100 metros por la calzada para colocarlos, "lo que aumenta el riesgo de atropello".

"Si viajo al extranjero, tengo que usar los triángulos", es otro de los bulos más extendidos sobre este dispositivo de alerta. Al respecto, la DGT ha afirmado: "La V-16 es válida para vehículos españoles que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena, entre los que se incluyen Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido…".

De igual modo, ha asegurado que la Convención sobre la Circulación de Viena establece que los países podrán exigir, para permitir la circulación internacional por su territorio, que el automóvil lleve a bordo un dispositivo de señalización que consistirá, bien en “una placa en forma de triángulo equilátero, bien en cualquier otro dispositivo de igual eficacia prescrito por la legislación del país en el que esté matriculado el vehículo

Y para finalizar, ha querido atajar los mensajes que afirman que el no llevar esta baliza ocasionará multas de hasta 30.000 euros, sobre lo que ha asegurado: "La infracción por no llevar la baliza V-16 es leve y su sanción es de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización".

Correos comercializa las balizas V16 autorizadas por la DGT

Entre los lugares en los que se pueden comprar estas balizas se encuentra Correos, que ya está comercializando las nuevas balizas V16 de preseñalización, geolocalizables y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que serán obligatorias a partir de enero de 2026.

De ese modo, estos nuevos dispositivos ya están disponibles en las 2.380 oficinas postales de toda España y también se puede adquirir a través de los cerca de 6.000 carteros y carteras rurales y en el marketplace Correos Market.

Los nuevos dispositivos, que deben llevarse en la guantera del vehículo, disponen de un sistema de geolocalización en tiempo real que incorpora un IMEI personalizado en cada baliza, por lo que, en caso de avería o accidente, se puede activar en cuestión de segundos y se conectará a la plataforma de la DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación de emergencia por medio de la señal luminosa. Las balizas de preseñalización que comercializa Correos tienen cobertura de datos hasta 2038, según establece la normativa.

Los distintivos ambientales de la DGT, disponibles en Correos

Correos también facilita a toda la ciudadanía la adquisición de los distintivos ambientales de la DGT necesarios para acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que se implementan en ciudades con más de 50.000 habitantes, en áreas insulares y en municipios de más de 20.000 que registran niveles elevados de contaminación.

En la actualidad se comercializan cuatro tipos de etiquetas, según el impacto ambiental del vehículo: 0 emisiones (azul), Eco (azul y verde), Etiqueta C (verde) y Etiqueta B (amarilla). Tienen un coste de 5 euros y están disponibles en dos tamaños, adaptados al tipo de vehículo, siendo una herramienta esencial para la identificación conforme a la normativa vigente. Estas etiquetas se pueden adquirir en cualquier oficina de Correos, a través de los servicios rurales de la empresa postal y en Correos Market.

Los trámites de la DGT que se pueden hacer en Correos

La oferta de servicios de la DGT en la red de oficinas de Correos de toda España incluye otros trámites, tales como la obtención del duplicado del permiso de circulación, el pago de sanciones o la emisión de informes de vehículos. Estos servicios forman parte de la diversificación de los servicios de las oficinas de Correos para que las personas que residen en las zonas más alejadas de las distintas administraciones públicas puedan acceder a ellos, evitando grandes desplazamientos.

La colaboración con la DGT se enmarca en la línea de diversificación del negocio contemplada en el Plan Estratégico de Correos 2024-2028, que apuesta por acercar nuevos productos y servicios de interés general para toda la ciudadanía aprovechando la capilaridad y total cobertura territorial de su red de oficinas y de sus puntos de atención rural en todo el país.