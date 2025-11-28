Investigación
Las monjas cismáticas de Belorado vendían por internet obras de arte del convento de gran valor
La exabadesa y otra exmonja del monasterio burgalés han pasado disposición de un juzgado junto a un anticuario de León por la compraventa de bienes de patrimonio histórico
EFE
Burgos
La exabadesa Laura García de Viedma y otra exmonja del monasterio de Belorado, detenidas este jueves por la Guardia Civil, vendían a través de internet obras de gran valor artístico del convento, entre ellas una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, hechos por los que también ha sido arrestado un anticuario de León.
Estas dos exmonjas, que fueron excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma, y el experto en antigüedades están a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Briviesca (Burgos) que está investigando el caso.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los tres están acusados de los delitos de receptación y apropiación indebida agravada al tratarse de bienes de patrimonio histórico.
