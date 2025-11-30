Iglesia católica
León XIV llega al Líbano para la segunda parte su primera gira internacional
El pontífice será recibido con honores militares en presencia de numerosas autoridades religiosas y políticas
EFE
El papa León XIV llegó este domingo a Beirut procedente de Turquía para una visita de tres días al país mediterráneo, la segunda parada de su debut internacional tras comenzar su papado el pasado mayo.
El avión papal aterrizó poco antes de las 15.40, hora local (14.40 en horario peninsular español), en el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut, donde el pontífice será recibido con honores militares en presencia de numerosas autoridades religiosas y políticas del Líbano. Grupos reducidos de personas se congregaron en los alrededores del aeródromo para darle la bienvenida, pese a las fuertes lluvias que se registran este domingo en la capital libanesa.
León XIV se dirigirá directamente al Palacio Presidencial a las afueras de la ciudad, donde mantendrá un encuentro con el jefe de Estado libanés, Joseph Aoun, seguido de sendas reuniones con el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri. La segunda y tercera jornada de su estancia en el Líbano incluirán una visita a la tumba del santo maronita más conocido del país, San Charbel, en Annaya; un encuentro ecuménico interreligioso en el centro de la capital y una misa multitudinaria en la que se esperan más de 100.000 personas.
El Papa llega a un Líbano aún golpeado por la violencia un año después del final formal de la guerra con Israel, a lo que se suma una delicada situación económica y una inestabilidad general.
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- Málaga se prepara para un diciembre lluvioso: cambios en el clima y temperaturas bajas
- Este pueblo de Málaga rinde homenaje a los guisos de siempre con un fin de semana de degustaciones y conciertos
- La villa romana mejor conservada de Andalucía y que miles de viajeros aún no saben que existe
- La calle Larios enciende sus luces de Navidad, estreno de la ‘Natividad de luz’
- Un parque en Málaga con diez hectáreas de barbacoas, toboganes y senderos con vistas al mar
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones