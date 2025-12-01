Todo sobre la peste porcina en Cataluña: qué se sabe, cómo avanza, la zona afectada y los municipios con restricciones

España vuelve a enfrentarse a un brote de peste porcina africana tres décadas después de que la enfermedad quedase erradicada. Los casos detectados en la sierra de Collserola (Barcelona), que ha provocado ya la muerte de 14 jabalíes, ha obligado al Gobierno y a la Generalitat a imponer restricciones en los municipios cercanos y a desplegar a agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para evitar su propagación. el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes

Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo se transmite? ¿A qué municipios afecta? Estas son las principales claves de lo que sabemos hasta el momento:

La peste porcina africana es una enfermedad letal y muy contagiosa entre cerdos y jabalíes. Su tasa de mortalidad es cercana al 100% en estos animales y sus síntomas son falta de apetito, fiebre, diarrea, enrojecimiento de la piel y muerte súbita. Se transmite, entre otras maneras, mediante garrapatas, pero entre cerdos y animales infectados se contagia directamente de unos a otros. Aunque en España estaba erradicada desde 1994, ahora llevaba ya un tiempo avanzando por Europa: se introdujo en Rusia desde la región del Cáucaso en 2007 y se extendió por Ucrania y Bielorrusia. En la isla Italiana de Cerdeña, la enfermedad se mantiene de forma endémica desde su introducción en 1978.

Solo hay dos casos confirmados y ocho que son sospechosos y pendientes de ratificación por parte del laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura. Todo ello sobre 40 animales analizados. Los dos positivos se detectaron en jabalíes que estaban en zonas boscosas en inmediaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en la zona de Bellaterra (término municipal de Cerdanyola del Vallès), un área por la que cruzan diversas carreteras, entre ellas las autopistas C-58 y la AP-7, por donde circulan miles de camiones al día. Por el momento, el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes.

Como mensaje de tranquilidad, la peste porcina africana no afecta de ningún modo a los humanos. Solo afecta a los cerdos domésticos, a los jabalís y a otras especies similares, pero no tiene consecuencias en la salud humana. Las personas no se pueden contagiar de esta enfermedad, ni por contacto directo con los animales infectados, ni por consumir su carne. Las únicas consecuencias son económicas.

Ni el Gobierno ni la Generalitat han confirmado por ahora cuáles son las causas del contagio, e insisten en que es demasiado pronto para determinar el origen porque la investigación es complicada. No obstante, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha admitido que una hipótesis posible es que la peste llegara a España por carretera, a través de un embutido contaminado que podrían haber injerido jabalíes. Se barajan también como hipótesis: el desplazamiento a las zonas afectadas de jabalíes silvestres o de jabalíes para la cría.

La Generalitat ha establecido dos perímetros de actuación:

Un perímetro de 6 kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los dos primeros animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes. En esta franja, que incluye 12 municipios , queda totalmente prohibido el acceso al medio natural . No se permite realizar actividades de ocio, caminar, correr, pasear al perro, cazar o llevar a cabo trabajos forestales. También se han instalado barreras físicas , productos químicos y trampas para controlar la población de jabalíes , el principal vector de transmisión del virus.

en torno al lugar en el que se encontraron los dos primeros animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes. En esta franja, que incluye , queda totalmente . No se permite realizar actividades de ocio, caminar, correr, pasear al perro, cazar o llevar a cabo trabajos forestales. También se han instalado , productos químicos y trampas para controlar la población de , el principal vector de transmisión del virus. Un segundo perímetro de 20 kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta. Aquí las restricciones no suponen un cierre total, pero sí limitaciones estrictas para evitar interferencias en las tareas de vigilancia y control de la fauna. En este perímetro ampliado queda restringido el acceso de ocio a la totalidad del Parc Natural de Collserola, uno de los espacios naturales más frecuentados del área metropolitana.

Con todo ello, las restricciones afectan a todo el parque natural de Collserola y a un total de 76 municipios, incluyendo Barcelona. Las 12 localidades afectadas por el anillo más restringido son Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

La Generalitat ha reforzado los servicios de limpieza, se han cerrado áreas de pícnic y se insiste en que está prohibido alimentar a jabalíes, advirtiendo de que tendrá "tolerancia cero" con quienes se salten las restricciones. En caso de detectar un animal muerto se debe avisar al 112 y no manipularlo. En paralelo, 117 agentes de la unidad de vigilancia cinegética de la UME, a petición del Govern, se han desplegado por Collserola para contener la peste. A los ayuntamientos se les pide que extremen la limpieza de papeleras y contenedores y sitúen los comedores de gatos en lugares elevados y exteriores.

De momento, no. Cataluña cuenta con unas 5.000 granjas de porcino, de las cuales hay 39 en el radio de 20 kilómetros en el que la Generalitat aplica las restricciones. Esa cuarentena de instalaciones quedaron confinadas desde que se detectaron los primeros casos y, según la Generalitat, ningún cerdo ha resultado contagiado.

El sector del porcino representa el 40% de la producción final ganadera y el 17% de la producción final agraria. España es el primer productor de carne de cerdo de la UE y el tercero del mundo, después de China y de Estados Unidos. De los 8.000 millones de euros en exportaciones de este sector en España, unos 3.000 millones salen de granjas catalanes. De este monante, 5.100 millones en el conjunto de España y 2.000 millones en Cataluña se exportan a la UE y no están afectados por esta crisis. Pero hay otros 3.700 millones en toda España y 1.000 millones en Cataluña que se exportan a países terceros, principalmente China. Las autoridades chinas han suspendido las importaciones de carne de cerdo de 12 empresas de la provincia de Barcelona.

La Generalitat no quiere, de momento, fijar plazos para el fin las restricciones y sostiene que esta semana será determinante para contener el brote, por lo que reclama colaboración ciudadana para atajar el problema: "Hasta el viernes son días claves".