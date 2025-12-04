Radiografía del jabalí en España: récord de 2,2 millones de ejemplares con Cataluña, Huesca y Valencia como zonas más 'calientes'

"Se ha visto que únicamente la caza no puede hacer frente al crecimiento poblacional que están experimentando las poblaciones de jabalís". El Plan Nacional para reducir el riesgo y difusión de la peste porcina africana (PPA) en España elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, fechado en mayo de 2024, no podía ser más claro.

El crecimiento de este ungulado, transmisor de la enfermedad, está desbocado, tanto que en ese informe se estimaba que este año se podrían alcanzar los 2,2 millones de ejemplares tras doblarse su número en solo un año, siendo el noreste peninsular, sobre todo las provincias de Girona, Barcelona y Tarragona (Cataluña) y de Huesca (Pirineos / Prepirineos) y Valencia las zonas del país con mayor densidad poblacional.

"El último año capturamos 460.000 jabalíes, lo que supone cerca del 20% de población. Para poder alcanzar el equilibrio de que nazcan los mismos ejemplares que mueren deberíamos capturar al año el 70%", aprecia Josep Escandell, presidente de la Federación Española de Caza.

Mapa del Ministerio de Agricultura que describe la presencia de jabalís en España / EL PERIÓDICO

"Es la tormenta perfecta", señala por su parte Ramon Pérez de Ayala, experto en fauna silvestre de WWF. Según asegura, el gradual ascenso de población se debe a varios factores. El primero, que cada vez "hay menos gente en las zonas rurales y menos ganadería extensiva, por tanto "más refugio para el animal". El segundo, que "ha habido muchos cambios de uso del suelo" y por eso tienen mayor acceso a cultivos, lo que facilita la reproducción. Tercero: no tienen depredadores naturales aparte del lobo, cuyo crecimiento poblacional, además, va de la mano de trastornos para los ganaderos.

El jabalí es una especie caracterizada por una elevada precocidad, prolificidad y adaptabilidad. Las hembras pueden alcanzar la edad reproductiva antes del año de vida, con una media de dos camadas al año y entre cuatro y seis rayones por camada. "Con el cambio climático llegan a tener hasta tres camadas al año", apostilla el presidente de los cazadores, cuyo número se sigue reduciendo porque aquejan de un envejecimiento paulatino y una falta de relevo generacional.

En la actualidad hay 330.000 cazadores federados aunque su número total llegaría a los 600.000. Su número cada vez más reducido también favorece la expansión del ungulado, que en los últimos años ha crecido de forma descontrolada también en Murcia, Castilla y León y Navarra.

De acuerdo al citado Plan de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio, las áreas boscosas se han incrementado un 33% en las últimas décadas, aumentando las zonas de refugio para los animales, a lo que se suma que ha aumentado la superficie de regadío de 3,3 millones de hectáreas en 2004 a 3,8 en 2018. Uno de los cultivos que más ha crecido, además, es el maíz, que "brinda importantes ventajas al jabalí": por un lado le da refugio, por otro es un alimento "muy apetecible".

Todos estos factores hacen que el brote de peste porcina africana en Cataluña sea tan peligroso, pudiendo afectar a un sector que factura con las exportaciones más 9.000 millones de euros anuales. "Esta situación era previsible, sabía que iba a ocurrir pero no cuándo", afirma el presidente de loa cazadores, que espera que el protocolo de contención dé sus frutos y "en tres o cuatro meses" haya desaparecido el brote.

Desde el sector cinegético reclaman a las administraciones "una caza suficientemente incentivada", dotándola económicamente, ya que los cazadores ya no realizarán una "actividad" recreativa "sino de control, como un servicio público". Algunas comunidades y ayuntamiento llevan ya años pagando por animal abatido, algo a lo que se ha sumado esta semana el Gobierno de Aragón, que por decreto ley ha aprobado pagar 30 euros por jabalí abatido.

Un cartel advierte del brote de peste porcina en una carretera de Collserola. / Enric Fontcuberta

Los cazadores consideran que, aunque la iniciativa va bien encaminada, hace falta un paquete de medidas, que incluyan "incentivos fiscales", entre otras cosas, además de disponer de "un canal habilitado para situar a estos animales en el mercado de la carne en condiciones de bioseguridad", ya que hay muchas comunidades, como Cataluña o Valencia, "ponen muchas limitaciones para conservar animales".

"Si paso de cazar dos jabalís para autoconsumo a diez, ¿qué hago con ellos? La gestión de residuos cuesta dinero. Tenemos que habilitar las cadenas que permitan aprovechar la carne de caza porque ahora mismo los protocolos de sanidad y trazabilidad ponen condiciones muy difíciles de seguir", sostiene Escandell.

Por otro lado, muchas administraciones, afirma, deberían seguir el ejemplo de la Generalitat valenciana que permite los visores térmicos y los silenciadores, que ayudan a la captura. Para Escandell, consciente de que la caza no es suficiente, cree que sería bueno "recurrir a las trampas, sobre todo en zonas urbanas", además de medidas complementarias como una mayor concienciación a la población de que no deje comida tirada alrededor de los contenedores, que tiene un efecto reclamo para el animal, además de que facilita que "circulen enfermedades", añade el experto de WWF.

Para Pérez de Ayala, el plan para reducir la población pasa obviamente por aumentar la "presión cinegética", pero pide que el cazador no se centre, como suele hacerlo, "en el macho grande", sino que trate de apresar a las hembras, "que son las que se reproducen". Además, también pide "recuperar el equilibrio con los depredadores naturales", como el lobo, pero es algo que "tiene otras complicaciones".