Rescate
Sin abrigo y con el calzado roto: así estaban los dos jóvenes rescatados del Pico Torrecilla de Tolox
Una vez auxiliados por la Guardia Civil, y durante el descenso, uno de ellos perdió la consciencia y fue trasladado a un hospital
EP
Dos jóvenes de 22 años han sido rescatados en el Pico Torrecilla de Tolox por encontrarse con dificultades para descender del mismo.
Los hechos se produjeron este jueves por la tarde, cuando alertaron que uno de ellos se encontraba sin calzado debido al deterioro completo del mismo durante la travesía.
Rescate
Los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil se desplazaron con premura hacia la zona, portando material de abrigo y calzado de repuesto en previsión de la caída de las temperaturas cuando anocheciera.
Una vez localizados por los agentes, se les entregó el material térmico del que carecían y comenzaron el descenso. Durante el mismo, en el tramo del Pilar de Tolox, uno de los jóvenes sufrió un episodio de pérdida de consciencia, y no respondía a los estímulos al que estaba siendo sometido, lo que comprometía seriamente su salud.
Desvanecimiento del excursionista
Debido a la orografía del terreno, a las bajas temperaturas, a la ventisca que reinaba la zona en ese momento y al estado de riesgo vital de la víctima, que presumiblemente podría haber sufrido un episodio de parada cardiorrespiratoria, la Central COS activó a mas guardias civiles al lugar y coordinó la activación del personal sanitario.
Después de varios minutos los agentes lograron que la víctima recuperara la consciencia, y procedieron a su traslado portándolo en camilla hasta el lugar donde esperaba la ambulancia. Finalmente fue trasladado a un centro hospitalario con pronóstico pendiente de evolución.
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- Un terremoto de magnitud 4.2 sacude Málaga
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- Una gasolinera-lavadero a 12 metros de las casas provoca el rechazo de los vecinos de Los Rosales en Churriana
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- José Luis Joyero cierra sus puertas el 10 de enero y tiene el 40% de descuento en todas sus joyas