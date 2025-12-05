Sin abrigo y con el calzado roto: así estaban los dos jóvenes rescatados del Pico Torrecilla de Tolox

Dos jóvenes de 22 años han sido rescatados en el Pico Torrecilla de Tolox por encontrarse con dificultades para descender del mismo.

Los hechos se produjeron este jueves por la tarde, cuando alertaron que uno de ellos se encontraba sin calzado debido al deterioro completo del mismo durante la travesía.

Rescate

Los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil se desplazaron con premura hacia la zona, portando material de abrigo y calzado de repuesto en previsión de la caída de las temperaturas cuando anocheciera.

Uno de los excursionistas rescatados en Tolox perdió su calzado / La Opinión

Una vez localizados por los agentes, se les entregó el material térmico del que carecían y comenzaron el descenso. Durante el mismo, en el tramo del Pilar de Tolox, uno de los jóvenes sufrió un episodio de pérdida de consciencia, y no respondía a los estímulos al que estaba siendo sometido, lo que comprometía seriamente su salud.

Desvanecimiento del excursionista

Debido a la orografía del terreno, a las bajas temperaturas, a la ventisca que reinaba la zona en ese momento y al estado de riesgo vital de la víctima, que presumiblemente podría haber sufrido un episodio de parada cardiorrespiratoria, la Central COS activó a mas guardias civiles al lugar y coordinó la activación del personal sanitario.

Después de varios minutos los agentes lograron que la víctima recuperara la consciencia, y procedieron a su traslado portándolo en camilla hasta el lugar donde esperaba la ambulancia. Finalmente fue trasladado a un centro hospitalario con pronóstico pendiente de evolución.