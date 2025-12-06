TS
Cientos de personas protestan frente al Tribunal Supremo contra la condena al fiscal general
Los protestantes han denunciado la "falta de imparcialidad" del TS, que condenó el pasado 20 de noviembre Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación
EP
Cientos de personas se han concentrado este sábado frente al Tribunal Supremo para protestar contra la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según la Delegación del Gobierno, han participado unos 300 manifestantes en total.
Los protestantes han denunciado la "falta de imparcialidad" del Supremo, que condenó el pasado 20 de noviembre al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
Durante la protesta, han portado pancartas con consignas como "la democracia está en riesgo", "persecución judicial", "no al lawfare" o carteles de "se vende juez corrupto".
La concentración ha sido organizada por una asociación de pensionistas que han convocado a los manifestantes mediante redes sociales y ha terminado sin ningún incidente. Se trata de la segunda concentración --la anterior tuvo lugar el pasado 23 de noviembre-- frente a la sede del Supremo por la condena de García Ortiz.
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- Abre en Málaga el primer hotel exclusivamente para perros: así es Dog City
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- Terremoto en Málaga: qué hacer si estás en un edificio, en la calle o dentro de un vehículo
- Pedregalejo: polémica por la construcción de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo
- La Junta de Andalucía activa la preemergencia sísmica tras el terremoto de magnitud 4.9 en Málaga