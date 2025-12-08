Los agentes rurales extreman el control de la zona cero de la peste porcina y no descartan ampliar el rastreo hasta los 20 kilómetros

El cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat intensifican por tierra y aire el control del perímetro de la zona afectada por la peste porcina africana (PPA) y los alrededores. El subinspector Quico Rivera, jefe del área de grupos de apoyo, ha explicado este lunes que el dispositivo de control de accesos a los espacios naturales avanza con normalidad y que, durante el fin de semana, el grado de cumplimiento de la ciudadanía de las restricciones de acceso ha sido muy elevado. Según ha detallado, los cierres perimetrales y la protección de las zonas limitadas se desarrolla "con tranquilidad".

"Ante la afluencia de visitantes típica de los días festivos, incrementamos el seguimiento", ha subrayado. Los Agents Rurals celebran que el cumplimiento de las restricciones esté siendo "mayoritariamente positivo": "Hay que felicitar a la ciudadanía porque está contribuyendo a la seguridad".

Actuar con rapidez

Rivera ha recordado que el objetivo principal es supervisar la zona para detectar jabalís muertos: "No podemos bajar la guardia y es importante que la gente avise si detecta indicios de un animal infectado". La idea es poder actuar con rapidez ante cualquier alarma para tratar de frenar la expansión del virus. Los Agents Rurals mantienen desplegado el plan de contingencia que aplican desde el primer día del brote, que incluye la supervisión constante de los accesos, el apoyo aéreo para controlar movimientos dentro del perímetro y la presencia de patrullas en los puntos más sensibles.

Las prospecciones sobre el terreno continúan organizadas por cuadrículas, un método que permite revisar de forma sistemática y exhaustiva los diferentes sectores incluidos en el radio de seguridad, que abarca desde los 6 hasta los 10 kilómetros alrededor del foco detectado. Este trabajo incluye la localización de posibles cadáveres de fauna salvaje y el control de actividades incompatibles con las restricciones actuales.

De Collserola a Montserrat

El subinspector también ha querido reconocer la labor de colaboración que están recibiendo por parte de diferentes cuerpos y entidades. Destacan las ADF, que apoyan la vigilancia en zonas forestales, los Mossos d'Esquadra, las policías locales y la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya presencia está siendo "muy importante" para reforzar el operativo. La coordinación entre todos estos equipos, ha añadido Rivera, está permitiendo mantener un control efectivo del territorio y avanzar en la contención del brote.

"En los próximos días, deberemos replantear la estrategia en función de lo que diga el plan", avanza el responsable del operativo, que no descarta ampliar el perímetro de control hasta los 20 kilómetros. Principalmente, los vuelos se centran en los parques naturales de Collserola, Sant Llorenç y Montserrat, las áreas cercanas al lugar en el que se encontraron jabalís muertos. El objetivo es encontrar jabalís muertos y extraerlos con un gancho y, al mismo tiempo, vigilar que no haya personas en el área restringida. Sin embargo, la localización de jabalís se realiza principalmente con drones, que disponen de cámara térmica.