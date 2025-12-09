Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 9 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 9 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 08, 13, 29 y 49 y las estrellas 02 y 11.
El código del Millón ha sido el WGF82933.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos
- Málaga es una de las capitales españolas con más 'amplio desfase' entre el precio ofertado de la vivienda y el que demanda el comprador
- Los médicos de Málaga se preparan para cuatro días de huelga: estas son sus principales reivindicaciones
- Alerta sanitaria por la bacteria Pseudomonas aeruginosa en agua mineral Fuente Madre distribuida en Andalucía
- Horario y dónde ver gratis por TV el Filou Oostende-Unicaja de la BCL
- Nueva Comisaría de Ronda: poco espacio para el DNI pero ‘pisazo’ para el jefe