La patronal de la sanidad privada anuncia la salida de su presidente tras el escándalo de Ribera Salud en Torrejón
ASPE atribuye la salida de Carlos Rus a motivos "estrictamente personales" y nombra como presidenta temporal a Herminia Rodríguez durante una etapa de transición hacia elecciones
Redacción / EP
La patronal de la sanidad privada, ASPE, ha anunciado este jueves la salida de Carlos Rus de la presidencia por motivos "estrictamente personales" después de 14 años al frente de la asociación, periodo en el que ha reconocido su labor para lograr "importantes metas" de representación institucional y avance a los problemas y retos del sector.
Tras ello, ha confirmado el nombramiento como presidenta temporal a la actual vicepresidenta, Herminia Rodríguez Rosas, en línea con lo recogido en los estatutos de ASPE, y que deberá guiar a la organización hacia un nuevo proceso electoral.
"Asumo este reto de forma temporal con la responsabilidad de representar a un sector que tiene por delante desafíos apasionantes y grandes oportunidades de crecimiento con el objetivo de llegar a unas elecciones internas e impulsar una organización aún más fuerte, moderna y orientada a poner en valor la relevancia de la sanidad privada como motor de innovación, empleo y contribución al sistema sanitario español", ha declarado Rodríguez, quien asumirá el cargo a partir del 1 de enero.
Esta salida se produce en un momento de fuerte polémica pública por el escándalo del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, gestionado por el grupo sanitario Ribera Salud, tras la filtración de audios en los que su CEO sugería aumentar las listas de espera y priorizar actividades más rentables con el objetivo de mejorar resultados económicos, lo que ha generado críticas sobre posibles conflictos entre beneficios y atención sanitaria
Rodríguez, ocupa su actual cargo desde 2018, cuando se incorporó a la Junta Directiva de la mano de Cristina Contel, y ha permanecido muy vinculada al desarrollo de la patronal de la sanidad privada.
Esta etapa transitoria seguirá teniendo el objetivo de dar respuesta a los "muchos retos presentes y futuros" de la sanidad privada, manteniendo su compromiso con el desarrollo del sector y con los intereses de todas las empresas que la integran.
