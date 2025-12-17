¿Porno en la tumba de Camilo Sesto?

Escenas para una serie porno en el monumental cementerio de Alcoy. El PP ha denunciado este martes que el Ayuntamiento ha autorizado la grabación de escenas en el camposanto de San Antonio Abad para una serie pornográfica, saliendo en concreto el mausoleo de Camilo Sesto. Eso sí, las escenas registradas en el camposanto que se ven en el video promocional no son de sexo.

En cambio, el ejecutivo municipal ha negado de plano haber permitido la grabación de escenas de porno, sino que "la Film Office tramitó una solicitud sin contenido explícito". Y ha anunciado que "reforzará la futura ordenanza para impedir producciones que vulneren la dignidad y el respeto patrimonial".

Los populares han calificado el hecho de "una grave falta de sensibilidad hacia la memoria del artista, hacia su familia y hacia el conjunto de alcoyanos"

En un comunicado el PP de Alcoy ha explicado que "es absolutamente lamentable y reprobable que el gobierno municipal de Toni Francés haya permitido la grabación de una película para adultos en el cementerio municipal, y más concretamente en la tumba de Camilo Sesto, un espacio que debería ser tratado con el máximo respeto institucional, cultural y moral".

"Para nosotros este hecho supone una grave falta de sensibilidad hacia la memoria del artista, hacia su familia y hacia el conjunto de alcoyanos, que entienden el cementerio como un lugar de recogimiento, respeto y dignidad, no como un escenario para actividades de este tipo".

Primer capítulo de la tercera temporada

Los populares han facilitado una captura de la portada del primer capítulo de la serie porno, en la que aparece un joven sentado junto al mausoleo de Camilo Sesto, al que se trasladaron sus restos hace tres meses.

Y si se accede a la web se puede ver en el vídeo promocional del capítulo, que forma parte de la tercera temporada de una serie sobre un colegio universitario internacional. Este episodio se denomina en inglés 'Tristeza de verano', alojada en una web para adultos, centrada en pornografía gay.

En el vídeo aparecen varias escenas de protagonistas entrando y saliendo del cementerio de Alcoy. Y en otra escena está el joven sentado junto al mausoleo, y se le acerca otro. El resto son escenas en otros enclaves que no se identifican, o en interiores, con sexo explícito. Pero en ningún caso en el camposanto.

Según la sinopsis, "este episodio explora narrativas entrelazadas de amor, pérdida y las presiones de la posición social entre los universitarios. Danny, de luto profundo por la muerte de su novio Nathan, contempla su tumba. Su desesperación es interrumpida por Oskar, un curioso recién llegado que afirma encontrar paz en los cementerios. Este encuentro casual ofrece un rayo de esperanza para Danny en medio de su dolor, ya que Oskar reaparece más tarde en su clase".

Dejación de responsabilidades

Carlos Pastor, portavoz del grupo municipal del PP, ha manifestado que "resulta incomprensible que el gobierno de Toni Francés no haya establecido límites claros ni criterios éticos mínimos para autorizar rodajes en espacios públicos tan sensibles. La permisividad demostrada en este caso evidencia una preocupante dejación de responsabilidades y una ausencia total de sentido común".

Así el PP se pregunta si "¿Esta es la Film Office que quiere Toni Francés para nuestra ciudad?, ¿quieren una Film Office, sin filtros y sin respeto por los espacios municipales?".

"Queremos que se nos den explicaciones y sobre todo que se revisen urgentemente los protocolos de autorización de rodajes, para garantizar que nunca más se repita una situación tan bochornosa. La promoción de la ciudad no puede hacerse a cualquier precio ni sacrificando el respeto, la dignidad y los valores de los alcoyanos", ha añadido el PP.

Respuesta

Tras contactar este medio con el equipo de gobierno, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado sobre la denuncia del PP. En la misma "el Ayuntamiento de Alcoy ha desmentido de forma rotunda las acusaciones vertidas por el Grupo Municipal del Partido Popular en relación con la supuesta autorización de una grabación de una película para adultos en el cementerio municipal y, en concreto, en la tumba de Camilo Sesto".

Así, "desde el gobierno municipal se aclara que en ningún momento se solicitó, autorizó ni grabó ninguna escena de carácter sexual o pornográfico, y que, de haberse producido una petición de este tipo, habría sido automáticamente denegada".

Petición de la productora

"La Alcoy Film Office recibió una solicitud para la grabación de dos escenas de una obra audiovisual que, según la documentación presentada, consistían únicamente en una toma en la que un actor caminaba por una de las calles del cementerio y otra en la que aparecía sentado en un banco frente a una tumba".

"La solicitud especificaba expresamente que no se mostrarían los nombres de ninguna lápida, que la grabación tendría una duración aproximada de 60 minutos y que la escena se enmarcaba en un contexto de duelo, introspección y encuentro humano, sin ningún contenido explícito ni inapropiado", ha señalado el Consistorio.

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha subrayado que “el Ayuntamiento de Alcoy y la Alcoy Film Office se toman muy en serio la protección del cementerio de San Antonio Abad como espacio patrimonial, cultural y de memoria”, y ha recordado que esta sensibilidad se ha demostrado en numerosas ocasiones.

“De hecho, en anteriores solicitudes se han denegado rodajes, incluidos programas de televisión de carácter esotérico, por considerar que no eran compatibles con el respeto que merece este lugar”, ha señalado.

Desde el Gobierno municipal consideran irresponsable tergiversar los hechos y generar confusión entre la ciudadanía. En este sentido, remarcan que no existe ninguna referencia en la solicitud ni en la sinopsis a la tumba de Camilo Sesto, ni a ningún elemento concreto del patrimonio funerario de la ciudad, y que las acusaciones lanzadas carecen de base documental.

Ordenanza en tramitación

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que se encuentra en fase de tramitación una ordenanza reguladora de rodajes, cuyo borrador ha sido puesto a disposición de todos los grupos municipales, incluido el Partido Popular, para que pudieran realizar aportaciones o alegaciones. Ninguna de las formaciones planteó hasta la fecha la inclusión de una cláusula específica sobre este tipo de producciones.

Un camposanto único El camposanto de Alcoy está incluido en la Ruta Europea de Cementerios. Data de 1885, construido tras una fuerte epidemia de cólera, y constituye una auténtica joya por los panteones y tumbas que alberga, y por la singularidad que tener catacumbas, un elemento único en España. Así, cuenta con panteones premiados a nivel nacional, zonas diferenciadas para los enterramientos del clero, militares, incluso para alcoyanos ilustres y un área civil que no está sacralizada. Y unas galerías subterráneas que son una visita obligada. Parecen una biblioteca donde reposan los muertos, donde en sus inicios era enterrada la alta burguesía. Es un viaje al Alcoy de hace un siglo.

No obstante, y desde una actitud de responsabilidad institucional, el Gobierno municipal ha anunciado que retomará el texto de la ordenanza para incorporar de manera expresa la prohibición del rodaje de producciones para adultos o de aquellas que puedan vulnerar la dignidad de las personas, los derechos humanos o el bienestar animal, antes de su elevación al pleno.

“El trabajo de la Film Office se realiza siempre con criterios profesionales, técnicos y de respeto al patrimonio”, ha concluido Zamorano, quien ha lamentado que “se intente desacreditar ese trabajo y generar alarma social a partir de una interpretación interesada de los hechos, algo que tampoco contribuye al respeto ni al patrimonio ni a las personas que trabajan para protegerlo”.

El Ayuntamiento de Alcoy ha reiterado que "la promoción audiovisual de la ciudad se lleva a cabo con rigor y responsabilidad, garantizando que cualquier rodaje autorizado sea plenamente compatible con los valores de respeto, dignidad y memoria que defiende la ciudadanía alcoyana".