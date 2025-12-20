Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 20 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 20 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 06, 09, 16, 30, 32 y 43. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo martes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8310539 premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
- Málaga se prepara para una Nochebuena fría y lluviosa: Aemet alerta sobre la borrasca
- Así será el nuevo Centro de Protonterapia de Málaga que contará con uno de los equipos de Amancio Ortega
- Lluvia en Málaga: Las precipitaciones de este viernes dejan más de 34 litros en Ojén
- Fuengirola ya es de Récord Guinness: así ha conseguido hacer 2.344 pizzas en apenas cinco horas
- Un grupo empresarial de Oriente Medio compra el Juventud de Torremolinos
- Llevo todo el año maldiciendo a quien no ha parado de asesinar niños en Palestina
- «Estoy encantado aquí. Si se acaba, estaré muy agradecido al Málaga»