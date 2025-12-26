En Mondragón
Un acertante en el Euromillones gana más de 54 millones de euros en Guipúzcoa
El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 66.455 de Mondragón, situado en centro comercial Eroski, en el barrio Musakola
EP
El dueño de un boleto del 'Euromillones' validado en Mondragón (Guipúzcoa) ha ganado más de 54 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este viernes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el ganador recibirá un total de 54.026.007 euros. El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 66.455 de Mondragón, situado en centro comercial Eroski, en el barrio Musakola.
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 26 de diciembre, ha estado formada por los números 22, 32, 48, 12 y 36. Las estrellas son 3 y 4. La recaudación ha ascendido a 50.376.026,80 euros.
Cabe enmarcar que en España también se ha dado un boleto acertante de Segunda Categoría que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de León, situada Santa Clara, 2.
En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código WPX39992, ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, situada en Duque de Rivas, 2.
En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- El granizo llega a Málaga en vísperas de Navidad y obliga a activar la fase de preemergencia
- El granizo y la lluvia dejan más de 700 incidencias en Málaga durante Nochebuena y la madrugada de Navidad
- Una aventura jurásica para niños en Málaga: el primer parque con dinosaurios animados, yincanas y juegos
- El famoso restaurante de Málaga que ha conquistado a Iker Jiménez: 'El mejor flamenquín que he probado en mi vida
- Una de las pizzas mejor valoradas de Andalucía está en Málaga: con opciones sin gluten, vegetarianas y sin lactosa