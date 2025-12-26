POLÉMICA
Un cura de un pueblo de Valladolid pone a la venta por 390 euros las puertas del siglo XVI de la iglesia y el Arzobispado interviene
El anuncio de Wallapop fue retirado de la plataforma un día después tras la denuncia de una vecina en su cuenta de Instagram: "Esto es denunciable ante Patrimonio"
El cura de la iglesia de Ventosa de la Cuesta (110 habitantes, Valladolid) ha sacado a la venta en el portal Wallapop las puertas de madera del municipio, datadas en el siglo XVI, pero la venta ha sido paralizada tras la denuncia en redes sociales de una vecina. El precio que se pedía en el anuncio era de 390 euros.
Una vecina del pequeño municipio, Malena Alonso, desveló los hechos en su cuenta de Instagram, en una entrada que tuvo 200.000 visualizaciones y más de 1.400 comentarios. "Esto es denunciable ante Patrimonio y tiene consecuencias. Es una puerta que tiene 400 años", denunciaba Alonso, que afirmaba que había hablado con la alcaldesa y no se había consultado a ningún experto sobre su posible restauración.
Alonso solicitó a la propia plataforma de venta de objetos de segunda mano que retirara el anuncio de su web ya que se trata de patrimonio que pertenece a una institución religiosa, lo que podría ser considerado un acto de apropiación indebida de bienes.
Tras conocer los hechos, el Arzobispado ha anunciado que va a elaborar un informe sobre la situación de las puertas de la iglesia y determinar cuál será su futuro.
El delegado de Partrimonio del Arzobispado de Valladolid llamó personalmente a la vecina para informarle que se iba a acercar personalmente a observar el estado de las puertas, asegurándole que el cura "ha pedido perdón" argumentando que desconocía las leyes sobre Patrimonio.
