Aemet extiende a toda Valencia el aviso naranja por lluvias muy fuertes y tormentas con granizo: "Atención porque será un día adverso"

Un día "adverso" meteorológicamente hablando. Eso es lo que nos espera en Valencia el domingo 28 de diciembre, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas que incluso pueden descargar con granizo en toda la provincia. Se espera mucha agua, tanta que en el interior norte de Valencia se pronostican acumulados que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado en doce horas.

La Aemet indica que lo peor se anuncia, sobre todo, a partir del mediodía. Lo más desfavorable se prevé en el interior de la provincia, donde las nubes pueden dejar más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora y acumulados de más de entre 100 y 150 litros por metro cuadrado en doce horas.

En el litoral, la situación se vaticina un poco más favorable pero no mucho más. La Aemet ha activado el aviso amarillo por precipitaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora y, vista la evolución del temporal, ha extendido el aviso naranja por acumulados de lluvias a toda la provincia. Los chubascos pueden caer con fuerza en cualquier punto del territorio, aunque en la costa lo que más preocupa son los acumulados de agua, que pueden sobrepasar los 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

En toda la provincia habrá también el domingo aviso amarillo por tormentas con posibilidad de recoger "granizo menudo". Las alertas comenzarán a las 7.00 de la mañana y finalizarán a medianoche, salvo en el litoral de Valencia, donde las alertas por lluvia se prolongarán hasta las 9.00 de la mañana del lunes 29 de diciembre.

Alerta naranja de la Aemet por lluvias muy fuertes en Valencia y tormentas con granizo el domingo. / Aemet

Precaución con las granizadas

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha anunciado que lo peor del temporal tendrá lugar "sobre todo a partir del mediodía". El granizo también llegará en las horas de la tarde y, en caso de caer, lo hará en forma de diminutas piedras que en ocasiones se confunden con la nieve granulada por su pequeño tamaño. Sin embargo, no serán copos, puesto que la cota de nieve estará "muy alta".

Este tipo de granizadas, advierte la Aemet, "suelen ser muy locales, pero en las zonas afectadas pueden suponer un elemento de adversidad, sobre todo en carretera". Teniendo en cuenta que el domingo será para muchos una jornada de regreso después de pasar fuera las fiestas navideñas, se pide "mucha precaución" y mantenerse "informados de la previsión meteorológica" para evitar problemas.

Málaga ya ha vivido hoy algunas granizadas de este tipo y la Aemet ha querido compartir las imágenes para advertir a la población y recordar, una vez más, la necesidad de ser prudentes del domingo, pues que en Valencia habrá "entornos favorables para que se produzcan" situaciones similares en cualquier punto de la provincia.

Dónde lloverá más el domingo

Lo peor de la jornada se lo llevará el interior y prelitoral sur de la provincia de Valencia. Esas serán, en principio, las zonas "más críticas" del territorio, tal y como señala la plataforma ValènciaWeather. El problema lo generarán, una vez más, los barrancos.

El motivo no es otro que la lluvia que se anuncia tierra adentro, precipitaciones que descargarán con fuerza en la cabeceras de las ramblas y que pueden provocar crecidas súbitas de su caudal. Por eso, se insiste a la población en "no bajar la guardia; aunque en la costa llueva poco, los barrancos pueden bajar con mucha fuerza desde el interior".

Aunque la situación puede evocar a la de la terrible dana del 29 de octubre de 2024, en principio no se espera "nada similar" porque, entre otras cosas, los valores que se manejan son "mucho menores a los de aquel día", dice ValènciaWeather. Aún así, recuerdan que "se debe tener precaución".

Mucha lluvia esta tarde en l'Albufera y en Castellón

La causante de esta adversa situación meteorológica es "una borrasca fría aislada" que se encuentra en el golfo de Cádiz y que, unida a la entrada en capas bajas de viento húmedo desde el Mediterráneo, es altamente probable que provoque "lluvias que pueden llegar a ser persistentes, fuertes y con tormenta", subraya la Aemet.

Ya en la tarde del sábado, las precipitaciones han sido cuantiosas en la zona de l'Albufera de València. Según la información que maneja l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), la zona del Racó de l'OIla ha recogido 74 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo.

En otros puntos, como en Vinaròs, los acumulados dejan cantidades cercanas a los 50 litros por metro cuadrado y en municipios como Benicarló, las lluvias han obligado incluso a tener que rescatar a una conductora.

El agua también ha llevado a cortar la carretera N-340, a la altura de Benicarló, debido a que era intransitable por la acumulación de precipitaciones. Las autoridades han cerrado un tramo de unos cien metros que estaban completamente anegados.