Temporal
Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
Las precipitaciones han descargado con mucha fuerza especialmente en la Ribera Alta y la Safor
Marga Vázquez
Las tormentas descargan con mucha intensidad en Valencia y en algunos puntos han provocado inundaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por fuertes precipitaciones en el litoral sur de la provincia hasta las ocho de la tarde de este domingo 28 de diciembre.
Mientras, Protección Civil ha enviado un ES-Alert a toda la provincia de Valencia para avisar a la población de posibles inundaciones y recomendar que se alejen de cauces, barrancos, ríos y zonas inundables.
La lluvia está siendo muy fuerte, con intensidad torrencial en muchos puntos. Uno de los principales problemas es que las tormentas se regeneran continuamente sobre las mismas zonas y, por tanto, dejan muchísima agua allí donde se quedan estáticas.
En algunos lugares de la Ribera Alta y la Safor se superan ya los 200 litros por metro cuadrado en apenas unas horas.
Municipios donde ha llovido más
Según los datos que maneja l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), los municipios de Valencia donde ha caído más agua hoy son los siguientes:
- Guadassuar 219,0 l/m2
- Simat de la Valldigna 208,8 l/m2
- Barxeta 196,0 l/m2
- Rafelguaraf 190,0 l/m2
- Carcaixent 187,8 l/m2
- Alzira 174,6 l/m2
- La Pobla Llarga 165,9 l/m2
- Algemesí 157,7 l/m2
- Carlet 152,9 l/m2
- La Barraca d'Aigües Vives 117,8 l/m2
- L'Énova 103,9 l/m2
- l'Alcúdia 103,0 l/m2
- Real 101,4 l/m2
