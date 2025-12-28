El vino caliente de los mercadillos navideños europeos conquista también España: "Vendemos mucho desde la mañana"

Son las 13.00 de San Esteban día después de Navidad, y Javier y Adriel, de 30 años, degustan un vino caliente sentados en un banco frente al mercadillo navideño de Plaza de España, en el centro de Madrid. "Yo viajo mucho en esta época del año a Centroeuropa, a República Checa, Alemania, y ahí se toma mogollón. A mí me gusta mucho, más que la cerveza", cuenta Javier. "Yo es la primera vez que lo tomo y la verdad es que está bueno", admite su amigo. "Es que sirve para entrar en calor", le replica Javier.

"Debe ser de los productos que tenemos que más vendemos; desde por la mañana, después del desayuno, ya nos lo están pidiendo", revela Talita, una de las dependientas de la zona de hostelería del mercadillo, donde se pueden comer desde bocadillos de calamares hasta hamburguesas y pizzas. El vaso de vino caliente cuesta cinco euros, y el supervino caliente con ron y miel, 8,50.

"Nos lo pide mucha gente extranjera, pero también españoles. Es algo que vendemos desde la primera edición del mercadillo, hace cinco años, y siempre ha funcionado", asegura la dependienta, que comienza a despachar ya comidas, entre las que está el pretzel, pan típico también de Centroeuropa.

Un vendedor sirve una taza de chocolate caliente en un marcadillo navideño de Estrasburgo. / CHRISTOPHE KARABA

El vino caliente o 'glühwein' es una preparación alcohólica que se compone principalmente de vino, azúcar, fruta y especias cuyo origen se remonta a la Antigua Roma, donde se denominaba 'conditum', y cuyo consumo está muy extendido en todo el centro de Europa en la época de adviento.

"El nuestro tiene cardamomo, canela, naranja, limón y azúcar, el resto es secreto, no lo podemos decir", dice, enigmática, Talita sobre uno de los productos estrella de este poblado navideño muy visitado y que cuenta con una pista de patinaje frente al Edificio España al estilo de la que hay frente al Rockefeller Center de Nueva York.

Lo cierto es que, como otras tradiciones de otros países -la del elfo travieso, por ejemplo, importada de EEUU- la presencia en España del vino caliente cada vez es mayor en mercadillos de toda España. La Feria de Santa Llúcia de Barcelona, en el Valencia Christmas Market o el Mercadillo de León son algunos de los lugares donde se puede encontrar, además del mercadillo navideño de la Plaza Mayor de Madrid y el de la Plaza de España.