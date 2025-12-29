Más de 3.000 personas murieron este año intentando llegar a España, según Caminando Fronteras

Un total de 3.090 personas murieron en 2025 cuando trataban de alcanzar las costas españolas, según el balance que el colectivo Caminando Fronteras ha hecho público este lunes y que revela un aumento significativo de las tragedias en la ruta argelina hacia Baleares.

Tras un 2024 récord en el que Caminando Fronteras contabilizó más de 10.000 fallecidos en el mar camino de España, las cifras del año que termina son reflejo del descenso de las llegadas que se han producido en la ruta canaria, la más mortífera.

Según el balance del Ministerio del Interior, a 15 de diciembre, las llegadas irregulares de personas migrantes a España bajaron un 40,4% respecto a 2024, con una caída aún más acusada en el caso de las Islas Canarias, donde fue del 59,9%.

El informe 'Monitoreo Derecho a la Vida 2025' publicado este lunes está cerrado en la misma fecha, 15 de diciembre, e indica que, de los 3.090 fallecidos, 192 eran mujeres y 437 menores de edad.

En total, se han detectado 303 tragedias, de las cuales 121 se dieron entre Argelia y Baleares, en especial hacia Ibiza y Formentera, la ruta que más tránsito de embarcaciones ha tenido este año superando a la atlántica.

Sin embargo, el gran volumen de los cayucos que transitan hacia Canarias hace que esa ruta sea la mayor en número de personas y, por tanto, la más letal, con 1.906 víctimas por 1.037 de la mediterránea.

En este caso, a pesar del notable descenso en la cifra de llegadas y de fallecidos, Caminando Fronteras ha advertido la apertura de una nueva ruta desde Guinea Conakry, más lejana y peligrosa si cabe y en la que viajan mujeres y menores de edad.

En el Estrecho también se ha constatado un aumento de las tentativas de llegada a nado y de las tragedias, con 139 víctimas, de las cuales el 24% son niños, niñas y adolescentes.

Según Helena Maleno, coordinadora de esta investigación, el descenso del número de fallecidos no es consecuencia de una mayor protección del derecho a la vida, sino un decrecimiento estadístico porque las barcas que se hunden en la ruta argelina tienen un menor tamaño que los cayucos que viajan hacia Canarias.

Insiste de nuevo Caminando Fronteras en que parte de estas tragedias se producen por "la insuficiente activación de los dispositivos de rescate y por la externalización del control y la gestión fronteriza hacia terceros países, dinámicas que incrementan la vulnerabilidad y la desprotección de las personas durante los trayectos migratorios".