Sucesos
Un incendio causado por las luces del belén calcina el altar de una parroquia de Cartaojal
El fuego, de origen fortuito y declarado de madrugada, dañó el altar, los paños y una imagen del Niño Jesús en el templo
Un incendio causado probablemente por las luces de un belén ha calcinado el altar, los paños y una imagen del niño Jesús de una pequeña parroquia de Cartaojal, pedanía del municipio malagueño de Antequera.
El suceso se ha producido esta madrugada, sobre las 00:30 horas, y fue un vecino del pueblo quien vio fuego en la parroquia, por lo que avisó rápidamente a Emergencias, que pudo sofocar en poco tiempo las llamas, según han informado a EFE fuentes del Obispado de Málaga.
La causa más probable, a falta de informes periciales más exhaustivos, serían las luces del belén, y el incendio habría sido de carácter fortuito, ya que no hay señales de manipulación de las puertas del edificio, que estaba cerrado a esa hora.
Las llamas han quemado el altar, paños, una alfombra, y una imagen del niño Jesús, además de llenar de tizne toda la iglesia.
Los desperfectos han sido comunicados ya al seguro de cobertura del templo, para que se haga cargo de su reparación, pero probablemente pondrán en marcha una campaña para recolectar dinero.
