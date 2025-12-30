Mares resilientes o cómo darles la vuelta a fenómenos adversos

Aunque la palabra resiliencia se utiliza ahora mucho más que hace unas décadas, no es un invento reciente: viene del latín resilire, que significa rebotar. Algo tan antiguo como poner al mal tiempo buena cara o hacer limonada si la vida te da limones ha cobrado nuevo sentido con la llegada masiva de un alga invasora de origen asiático al Estrecho de Gibraltar: la Rugulopteryx okamurae, que así se denomina científicamente, se ha convertido en uno de los fenómenos ambientales más dañinos de la última década, al que sin embargo la ciencia está a punto de darle la vuelta.

Desde su detección en aguas del sur de la península, esta especie invasora ha colonizado los fondos marinos a gran velocidad, desplazando a comunidades autóctonas y alterando de forma profunda los equilibrios ecológicos del Estrecho. Su capacidad de proliferación, unida a la ausencia de depredadores naturales, ha provocado acumulaciones masivas tanto en el fondo como en superficie, con consecuencias directas sobre la biodiversidad bentónica y sobre actividades económicas clave como la pesca artesanal o el turismo.

Ante este escenario, un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla ha desarrollado en los últimos años un ambicioso programa para abordar el problema desde una doble perspectiva: por un lado, la evaluación científica rigurosa del impacto ecológico de la especie; y por otro, el análisis de posibles vías para transformar una amenaza ambiental en un recurso aprovechable. El trabajo ha contado con el apoyo de Red Eléctrica, en el marco de su compromiso con el medio marino, la biodiversidad y la ciencia, así como con el sector pesquero y el territorio.

Efecto dominó

La primera fase del estudio, desarrollada entre 2019 y 2022, se centró en caracterizar el comportamiento ecológico del alga invasora y su interacción con los hábitats marinos del Estrecho. Los resultados confirmaron lo que ya se intuía desde el terreno: la Rugulopteryx okamurae compite con éxito frente a especies locales, altera la estructura de los fondos y genera un efecto dominó sobre la fauna asociada. Su retirada mecánica, además, no resuelve el problema de fondo y genera un nuevo desafío: la gestión de toneladas de biomasa vegetal acumulada cada año en playas y puertos.

Es precisamente en ese punto donde la investigación da un giro estratégico. Lejos de limitarse a documentar el impacto negativo, los científicos plantean una pregunta clave: ¿puede esta enorme cantidad de materia orgánica convertirse en un recurso útil mediante el procesamiento adecuado? A partir de ahí se abre una segunda línea de trabajo orientada al aprovechamiento energético, agrícola e industrial del alga.

Una de las opciones analizadas con mayor detalle es su uso como materia prima para la producción de biogás y metano mediante procesos de digestión anaeróbica. En colaboración con investigadores del CSIC y otros proyectos de I+D+i, el equipo ha evaluado el potencial energético del alga, así como los retos técnicos asociados a su composición química. Aunque presenta ciertas limitaciones —como la presencia de compuestos que pueden inhibir algunos procesos biológicos—, los ensayos indican que, tratada y combinada con otros residuos orgánicos, puede integrarse en esquemas de generación de biogás.

Otra línea de trabajo, en colaboración con la Universidad de Extremadura, se ha centrado en el compostaje y la obtención de biofertilizantes. En este ámbito, la investigación ha explorado métodos innovadores que incluyen el uso de crustáceos e insectos para reducir la toxicidad inicial del alga y facilitar su transformación en un producto apto para suelos agrícolas. Mezclada con otros residuos orgánicos, la biomasa de Rugulopteryx okamurae puede dar lugar a biocompost con valor agronómico, cerrando así un ciclo que conecta la gestión ambiental con la producción sostenible.

Más allá de la energía y la agricultura, el estudio también apunta a aplicaciones de mayor valor añadido. En colaboración con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, se están analizando los compuestos bioactivos presentes en el alga, con posibles usos en sectores como la cosmética, la alimentación funcional, la industria farmacéutica o la nutracéutica. Se trata de una línea aún incipiente, pero que sitúa la investigación en la frontera entre la biotecnología y la valorización de residuos naturales.

Enfoque integral para prevenir efectos perversos

El enfoque del proyecto es deliberadamente integral. No se trata solo de encontrar una salida puntual a un residuo problemático, sino de construir conocimiento científico que permita tomar decisiones informadas sobre la gestión de especies invasoras, combinando conservación, innovación y desarrollo económico. En este sentido, los investigadores subrayan que cualquier aprovechamiento debe ir acompañado de criterios ambientales estrictos, para evitar que la valorización del alga genere incentivos perversos o contribuya indirectamente a su expansión.

Los avances del estudio se presentaron públicamente a principios de diciembre de 2025 en una jornada técnica celebrada en La Línea de la Concepción, uno de los municipios más afectados por la llegada masiva del alga a sus costas. El encuentro reunió a científicos, administraciones locales, representantes del sector pesquero y entidades vinculadas a la gestión ambiental, y sirvió para compartir resultados, contrastar enfoques y debatir posibles aplicaciones prácticas a medio plazo.

Para Red Eléctrica, el apoyo a esta investigación se inscribe en una estrategia más amplia de compromiso con la protección del medio marino y la biodiversidad. La compañía enmarca esta colaboración dentro de la Estrategia de Impacto Integral de Redeia, su matriz, que agrupa más de 240 iniciativas orientadas a compatibilizar la construcción y operación de infraestructuras energéticas con la conservación de los ecosistemas y el impulso del conocimiento científico.

El caso de Rugulopteryx okamurae ilustra la complejidad de los desafíos ambientales contemporáneos. Frente a respuestas simplistas o exclusivamente reactivas, la ciencia propone una mirada más amplia: comprender el problema en toda su profundidad, evaluar sus impactos reales y explorar soluciones que, sin negar el daño causado, permitan transformar parte de ese impacto en oportunidades de innovación sostenible. No es una solución inmediata ni definitiva, pero sí un paso más hacia una gestión más inteligente y resiliente de los fenómenos adversos que impactan en nuestros ecosistemas.