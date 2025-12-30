Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 30 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 30 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 11, 26, 29, 34 y 44 y las estrellas 1 y 10.
El código del Millón ha sido el WRB43156.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- José Foods apuesta por Villanueva del Trabuco para construir su nueva fábrica
- Ricky Rubio: la estrella que volvió a su casa y que este martes se pierde el Unicaja-Joventut por lesión
- Expertos piden a los promotores que agoten la edificabilidad máxima permitida en los ensanches de Málaga para reducir la crisis habitacional
- Málaga prueba los semáforos en Jiménez Fraud ante el nuevo recorrido de la línea 25 de la EMT por Teatinos en su cruce con el metro
- El metro de Málaga al Civil tendrá en obras de forma simultánea sus tres tramos durante 2026
- Hallan muerto a uno de los dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín el Grande
- Localizado el cuerpo del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande
- Los bocadillos más famosos de Italia llegan al Centro de Málaga: 'Grandes, cargados y con pan extracrujientes