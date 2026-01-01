Avalancha
Hallan muerto en Huesca a un montañero que quedó atrapado por un alud
El 112 ha encontrado el cuerpo sin vida del hombre durante la noche en la zona de la Punta Suelza, en el término municipal de Tella-Sin, dos días después del alud en el que murieron tres personas en Panticosa
Iván Ruiz Jiménez / Ana Lahoz
Aragón ha empezado el año de la peor manera posible con una nueva tragedia en el Pirineo aragonés. El GREIM de la Guardia Civil ha localizado durante la noche el cuerpo sin vida del montañero que este miércoles había quedado atrapado por un alud en la zona de la Punta Suelza, en el término municipal de Tella-Sin (Huesca). Estaba practicando raquetas. El suceso se produce solo 48 horas después de que otro alud, esta vez en Panticosa, acabara con la vida de tres montañeros, el conocido pediatra Jorge García-Dihinx, su mujer, Natalia Ramón, y el irundarra Eneko Arrastua.
En el operativo han participado varios especialistas de la Guardia Civil con perro de rescate. La operación empezó sobre las 20.00 horas, tras recibir el aviso por parte del compañero que iba con el fallecido, que logró bajar hasta el refugio de Urdiceto para comunicar que un alud le había atrapado. El GREIM inició la búsqueda inmediatamente, teniendo que caminar durante tres horas hasta el lugar donde, finalmente, han encontrado su cuerpo sin vida.
No han trascendido hasta el momento más datos sobre la persona atrapada.
El aviso del hallazgo del fallecido lo ha comunicado la Guardia Civil al 112 desde el refugio. Una vez finalizado el rescate, según fuentes del Gobierno de Aragón, el operativo permanece en el refugio de Urdiceto a la espera de ser evacuados por el helicóptero de la Guardia Civil.
