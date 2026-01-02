La DGT admite el uso de los triángulos, junto a la baliza V16

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, a través de su Comisión de Tráfico, ha celebrado que el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, emitiera una Instrucción a finales de año especificando que, independientemente de la obligatoriedad de utilizar la baliza V16, “un triángulo de preseñalización de peligro eventualmente colocado no tendrá la consideración de obstáculo en la vía y por tanto no será objeto de denuncia”. Según ha recordado la AUGC en una nota de prensa remitida a los medios, la asociació lleva varias semanas avisando que la medida adoptada para que a partir de este 1 de enero se utilicen las nuevas balizas para señalizar los vehículos averiados o accidentados, en lugar de los triángulos que hasta ahora venían usándose, "conlleva graves riesgos para la seguridad vial y para los usuarios de las carreteras españolas", ha asegurado .

"Desde el principio AUGC ha dejado claro que no está en contra del uso de nuevos medios de seguridad, como es la baliza V16, pero lo cierto es que ese método de señalización tiene una serie de limitaciones graves: su funcionamiento tiene una duración determinada, al depender de batería o pilas; con el sol de frente o con mucha luminosidad, esta señal se vuelve prácticamente invisible; y sobre todo, no tiene la capacidad de avisar con la antelación suficiente en curvas, cambios de rasante, carreteras con visibilidad reducida o con malas condiciones meteorológicas.

Por ello AUGC lleva mucho tiempo "reclamando a la DGT que no se deje de usar los triángulos", que se han mostrado como el medio más efectivo para señalizar la presencia de vehículos parados en la carretera, especialmente en zonas de escasa visibilidad como las que se han expuesto antes, al ofrecer un margen más amplio de reacción a los conductores. "Y no se trata de una mera opinión, sino del análisis fruto de la amplia experiencia que tienen quienes velan a diario por la seguridad en las carreteras de nuestra provincia, los guardias civiles de la Agrupación de Tráfico. Las normas de seguridad vial no pueden diseñarse desde un despacho y sin escuchar a quienes trabajan a pie de carretera y conocen todos los riesgos reales", han remarcado.

AUGC no reclama que se anule la decisión de implantar la baliza V16, sino que se mantenga la convivencia de ese medio de señalización con el de los triángulos, así como que se lleve a cabo una campaña de formación y sensibilización para los conductores, porque la seguridad vial no se impone por decreto, se consigue escuchando a quienes la garantizan sobre el terreno.

Ante las dudas generadas, AUGC quiere dejar claro a todas las personas usuarias de las carreteras que "el uso de los triángulos de señalización sigue siendo plenamente legal" y, aunque no es obligatorio, recomienda su utilización como complemento de las balizas luminosas. "A todo lo anterior se añade que el mensaje subliminal que parece transmitir la DGT es que basta con colocar la baliza en el techo del vehículo y permanecer dentro del mismo. La experiencia que atesoran los guardias civiles de Tráfico deja claro que esa forma de actuar resulta muy peligrosa, porque el interior de un vehículo parado es uno de los lugares más inseguros en carretera, por el riesgo evidente de ser embestido por otros vehículos".