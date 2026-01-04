Identificadas otras 16 víctimas del incendio de Crans-Montana, entre las que hay dos chicas de 14 y 15 años

La Policía suiza ha logrado identificar a otras 16 víctimas mortales del incendio ocurrido en Nochevieja en la localidad de Crans-Montana, entre las cuales figuran los primeros extranjeros y también dos jóvenes suizas de 14 y de 15 años. Con ello, se eleva a 24 el número de fallecidos ya identificados de esta tragedia en la que murieron 40 personas. En un comunicado emitido este domingo, la Policía indica además que ha se ha procedido también a la devolución a las familias de los cuerpos de las nuevas víctimas identificadas.

Mientras tanto, miles de personas han participado en una marcha silenciosa este domingo hasta las puertas del bar-discoteca Le Constellation, frente al cual han depositado flores y velas en recuerdo a las víctimas.

Entre los nuevos identificados hay 10 ciudadanos suizos, dos italianos, una persona con ciudadanía italo-emiratí, un rumano, una persona de Francia y una de Turquía, de los cuales la Policía de Valais no ha proporcionado los nombres.

Así, hasta el momento, el balance de identificaciones es el siguiente, según informa la prensa suiza:

Diez varones suizos : tres de 16 años, uno de 17, tres más de 18 años, uno de 20, otro de 21 y uno más de 31 años

: tres de 16 años, uno de 17, tres más de 18 años, uno de 20, otro de 21 y uno más de 31 años Ocho mujeres de nacionalidad suiza : una de 14 años, dos de 15, y una de 16, otra de 18 y las tres restantes de 21, 22 y 24 años

: una de 14 años, dos de 15, y una de 16, otra de 18 y las tres restantes de 21, 22 y 24 años Tres italianos de 16 años cada uno (uno de ellos con doble nacionalidad italiana y de los Emiratos Árabes Unidos)

de 16 años cada uno (uno de ellos con doble nacionalidad italiana y de los Emiratos Árabes Unidos) Un francés de 39 años

de 39 años Un turco de 18 años

de 18 años Un rumano de 18 años

Otros 16 cuerpos están pendientes aún de identificación

Este pasado sábado, las autoridades judiciales anunciaron la apertura de una investigación penal por homicidio negligente contra los dos gerentes del bar, así como por "lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", ha indicado la Fiscalía en un comunicado en el que destaca que se aplica el principio de presunción de inocencia.

Cicatrices de por vida

Once pacientes se encuentran todavía ingresados en el Hospital del Valais, según ha informado este domingo Eric Bonvin, director del centro sanitario al que durante la madrugada del pasado jueves llegaron alrededor de medio centenar de víctimas. La mayoría de los todavía hospitalizados sufre graves quemaduras en la cara y en las manos. "La fase de recuperación será muy larga y se prevén cicatrices de por vida", advirtió Bonvin.

La gran afluencia ya ha pasado, ha asegurado Bonvin, pero muchos pacientes -la mayoría residentes en Valais- "tendrán que regresar al hospital dentro de aproximadamente un mes para recibir cuidados postoperatorios y rehabilitación".

El responsable ha recordado asimismo que los heridos que sobrevivieron al drama son extremadamente vulnerables a nivel emocional y ha hecho un llamamiento a la contención. Los comentarios "crueles" leídos en las redes sociales le preocupan especialmente. El director del centro hospitalario también ha expresado la intensa emoción que recorre a todo el personal, ya que muchos empleados viven en la región.