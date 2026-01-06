Lista oficial de todos los números premiados de la Lotería del Niño 2026

El Salón de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, ha vuelto a acoger un año más el Sorteo del Niño. Cada español ha gastado en esta edición unos 18,77 euros en la cita, elevando la recaudación a los 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% -- hasta 770 millones de euros -- está destinado a premios.

El más cuantioso de ellos, que reparte dos millones de euros por serie y 200.000 euros al décimo, ha recaído este año en el número 06703, con series vendidas en puntos dispersados a lo largo y ancho del país: vecinos de Pontevedra, Barcelona, Granada, Málaga, Madrid, Navarra, Cuenca, Salamanca, Zaragoza, Valencia o Huesca celebran a estas horas el primer premio de la esperada jornada.

Los premios de la Lotería del Niño 2026 quedan de la siguiente manera:

Primer premio: 06703. 200.000 € al décimo (168.000 € tras impuestos)

200.000 € al décimo (168.000 € tras impuestos) Segundo premio: 45875. 75.000 € al décimo (68.000 € tras impuestos)

75.000 € al décimo (68.000 € tras impuestos) Tercer premio: 32615. 25.000 € al décimo

25.000 € al décimo Extracciones de 4 cifras: 1829; 3682. 350 € al décimo

350 € al décimo Extracciones de 3 cifras: 058; 156; 248; 325; 367; 392; 400; 457; 510; 511; 640; 643; 861; 887. 100 € al décimo

100 € al décimo Extracciones de 2 cifras: 27; 37; 44; 54; 94. 40 € al décimo

40 € al décimo Aproximaciones al primer premio: 1.200 € al décimo

Aproximaciones al segundo premio: 610 € al décimo

Centena del primer premio: 100 € al décimo

Centena del segundo premio: 100 € al décimo

Centena del tercer premio: 100 € al décimo

Tres últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo

Tres últimas cifras del segundo premio: 100 € al décimo

Dos últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo

Reintegros: 0; 1; 3. 20 € al décimo

Números premiados en el Sorteo de El Niño. / EUROPA PRESS

Cuánto se queda Hacienda

Como ya ocurrió el año pasado, la Agencia Tributaria se lleva este año solo un 20 % para premios superiores a 40.000 euros. Por tanto, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación. En el caso del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2025, los únicos décimos en los que Hacienda se llevará una parte serán en los correspondientes al primer y segundo premio.