Cataluña
Muere un hombre en la calle en Badalona en pleno episodio de frío intenso
La Guardia Urbana ha recibido sobre las 14.00 horas un aviso para acudir a la entrada de un parking, donde han encontrado el cadáver
EFE
Un hombre ha sido encontrado sin vida en una calle de Badalona (Barcelona) este martes al mediodía, en pleno episodio de frío intenso, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad.
La Guardia Urbana ha recibido sobre las 14.00 horas un aviso para acudir a la entrada de un parking en la calle Torras i Bages, donde han encontrado el cadáver, han señalado a EFE fuentes del consistorio.
El hombre tenía nacionalidad española, ha indicado el Ayuntamiento, que no ha confirmado si se trata de una persona sin hogar.
Los Mossos d'Esquadra no han hallado indicios que apunten a una muerte criminal, al no detectarse signos de violencia ni lesiones, por lo que los servicios sanitarios se han hecho cargo del cuerpo para practicarle la autopsia y determinar las causas del deceso, han detallado fuentes de la policía catalana.
El Ayuntamiento de Badalona, encabezado por Xavier Garcia Albiol (PPC), habilitó el domingo el pabellón de La Colina en el marco de la Operación Frío para que las personas que duermen en la calle puedan pasar las noches resguardadas del ambiente invernal.
Tras una primera noche en la que ningún usuario utilizó ese servicio, los grupos de la oposición en la ciudad aseguraron que no se habían puesto a disposición de los sintecho "ni camas, ni colchones, ni duchas, ni ningún tipo de alojamiento de emergencia digno".
El consistorio ha asegurado hoy que la pasada noche se ofrecieron camas y comida en el pabellón, en el que durmieron tres personas, un dispositivo que continúa activo esta noche.
- Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
- La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
- Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan
- El alcalde de Cártama lanza otro SOS tras las inundaciones: 'Hay que buscarle una solución al río, es crónico
- Una manifestación reclamará que se respeten los 700 árboles del Hospital Civil
- El parque de Málaga que ha ganado el premio al mejor de toda España: es totalmente gratuito
- Borrasca Francis en Málaga: cuatro ríos siguen en alerta tras un domingo de lluvias históricas y desbordamientos
- Borrasca Francis: la lluvia provoca la alerta naranja por crecida en el Río Grande y el Guadalhorce