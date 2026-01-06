El Vaticano
El Papa cierra la Puerta Santa del Vaticano y clausura el Jublieo
Con el cierre de la última puerta que permanece abierta entre las basílicas papales de Roma, concluye oficialmente el Año Santo iniciado el 24 de diciembre de 2024 por el Papa Francisco
EP
El papa León XIV ha cerrado este martes 6 de enero la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la última que permanece abierta entre las basílicas papales de Roma, concluyendo oficialmente el Año Santo iniciado el 24 de diciembre de 2024 por el Papa Francisco.
En continuidad con la práctica establecida desde 1975 -y simplificada aún más por san Juan Pablo II en el Jubileo del 2000-, el rito, que ha comenzado a las 9:30 horas, ya no incluye el cierre público de la puerta con mampostería, sino que se limita al cierre de los batientes.
La fórmula en el rito es "se cierra esta Puerta Santa, pero no se cierra la puerta de tu clemencia", que se completa con una invocación para que permanezcan abiertos los "tesoros" de la gracia divina.
La obra de mampostería propiamente dicha de la puerta se llevará a cabo solo posteriormente, de manera privada, unos diez días después, con un rito de "mampostería" dirigido por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Posteriormente, el Papa ha presidido la Santa Misa de la solemnidad de la Epifanía dentro de la Basílica Vaticana.
- Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
- La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
- Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan
- Una manifestación reclamará que se respeten los 700 árboles del Hospital Civil
- El parque de Málaga que ha ganado el premio al mejor de toda España: es totalmente gratuito
- Borrasca Francis en Málaga: cuatro ríos siguen en alerta tras un domingo de lluvias históricas y desbordamientos
- Borrasca Francis: la lluvia provoca la alerta naranja por crecida en el Río Grande y el Guadalhorce
- El funcionario que descubrió que en Málaga no hacía frío