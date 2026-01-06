Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 6 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 6 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 14, 17, 18 y 31 y las estrellas 12 y 10.
El código del Millón ha sido el WVC01080.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
- La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
- Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan
- El alcalde de Cártama lanza otro SOS tras las inundaciones: 'Hay que buscarle una solución al río, es crónico
- Una manifestación reclamará que se respeten los 700 árboles del Hospital Civil
- El parque de Málaga que ha ganado el premio al mejor de toda España: es totalmente gratuito
- Borrasca Francis en Málaga: cuatro ríos siguen en alerta tras un domingo de lluvias históricas y desbordamientos
- Borrasca Francis: la lluvia provoca la alerta naranja por crecida en el Río Grande y el Guadalhorce