A prisión el joven detenido por una presunta agresión sexual a una chica de 19 años en Málaga en Nochevieja

Prisión preventiva para el hombre detenido por la Policía Nacional por presuntamente agredir sexualmente a una joven de 19 años en Nochevieja en Málaga. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga determinó el pasado día 3 de enero su entrada en la cárcel de forma provisional, comunicada y sin fianza, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las mismas fuentes han explicado que la investigación apunta a que la joven se encontraba celebrando el fin del año con un grupo de amigos en una fiesta. Decidió salir de ella porque se encontraba indispuesta y necesitaba volver a su casa. Fue durante ese camino cuando el detenido, de 22 años, la forzó sexualmente.

Le pidió que se fuera

En la ruta hacia su domicilio fue acompañada por dos hombres, un amigo y el ahora detenido. Durante el trascurso de la marcha, la joven solicitó a ambos que la dejaran seguir sola e insistió en que se encontraba en perfectas condiciones.

Ambos decidieron regresar a la fiesta, aunque el presunto agresor la siguió. Según la reconstrucción de lo sucedido que hace el TSJA, la abordó en un portal y la habría forzado sexualmente en plena calle.

Tres agresiones sexuales en Nochevieja

Tres agresiones sexuales trascurrieron presuntamente en Málaga durante Nochevieja: los otros dos incluyen a mejores de edad.

Una chica de 16 años fue abusada sexualmente por un hombre, que hoy también permanece en prisión, en la noche de fin de año. Los hechos sucedieron en un hostal de la ciudad.

Además, la Guardia Civil se encuentra investigando una posible agresión grupal a otra menor en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, también en Nochevieja. La madre denunció la supuesta agresión grupal que sufrió su hija, de 15 años, en una fiesta de fin de año en dicho municipio