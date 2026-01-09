El Mercedes-Benz CLA gana el premio de Mejor Coche del Año de Europa 2026

Europa ha elegido rey. El Mercedes-Benz CLA se ha convertido en The Car Of The Year 2026. En una gala celebrada hoy en el salón internacional del automóvil de Bruselas y en plan votación de Eurovisión, los 59 miembros del jurado del galardón del The Car Of The Year (entre los que se encuentra el Director de Motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez) han emitido su veredicto eligiendo al nuevo ‘rey’ del mercado del automóvil en Europa. El premio The Car Of The Year cumple este año 62 años y lo ha hecho devolviendo a una marca ‘premium’ a lo más alto.

El Mercedes-Benz CLA se ha coronado como mejor coche europeo superando en la final a otros seis contendientes Skoda Elroq, Renault 4, Dacia Bigster, Citroën C5 Aircross, Fiat Grande Panda y Kia EV4.

La edición de este año se presentaba más competida que nunca, atendiendo a que todos los modelos finalistas disponían de prestaciones electrificadas, y la mayoría de ellos 100% eléctricas.

Con esta victoria, el Mercedes CLA toma el relevo del Renault 5 E-Tech que consiguió el máximo galardón continental la pasada campaña. Es la segunda vez en la historia de Mercedes-Benz y de los 62 años de The Car Of The Year que la marca alemana se hace con el preciado trofeo. La última vez que ganó fue en el año 1974 con el Mercedes-Benz 450 SE/SEL. Hace 52 años.

La ceremonia de entrega del galardón, que se ha celebrado al filo del mediodía ha sido presentada por la periodista británica Vicky Parrott acompañada por el presidente del jurado, Soren Rasmussen (Dinamarca), y el presidente del comité organizador, Alberto Sabbatini (Italia).

Tras conocerse el veredicto de los 23 países y los 59 jurados, el Mercedes CLA fue el modelo más votado, y por ello nuevo The Car Of The Year, con 320 puntos superando al Skoda Elroq que consiguió 220 puntos, seguido del Kia EV4 con 208 puntos. El cuarto puesto fue para el Citroën C5 Aircross con 207 puntos, seguido del Fiat Grande Panda 200 puntos, el sexto puesto fue para el Dacia Bigster con 170 puntos y el séptimo para el Renault 4, con 150 puntos.

Se da la circunstancia de que el Mercedes-Benz CLA fue el que obtuvo más primeros puestos entre los jurados, con 22, mientras que el Citroën C5 Aircross consiguió ser el favorito para 15 periodistas del jurado. El tercer modelo preferido como ganador fue el Fiat Grande Panda, con 9 primeros puestos, seguido del Skoda Elroq con 8. El Kia EV4 fue el coche que mejor valoraron 2 jurados, mientras que ninguno apostó este año por el Renault 4 (que sufrió el lastre de ser heredero del Renault 5 E-Tech ganador del año anterior y del Renault Scénic, vencedor en 2024).

En España, el ganador de la votación de los seis jurados fue el Citroën C5 Aircross, que se llevó 38 puntos, seguido por el Dacia Bigster con 29 puntos. El Kia EV4 sumó 25 puntos, el Fiat Grande Panda obtuvo 19 puntos, el Skoda Elroq se llevó 17 votos y el Mercedes CLA, 13 puntos. Cerró el Renault 4 con 9 puntos.