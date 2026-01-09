España asumirá la vicepresidencia de la Agencia Internacional de Energías Renovables tras la salida de Trump de la entidad

España asumirá este domingo la vicepresidencia de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), una de las entidades climáticas internacionales de las que Trump ha ordenado la salida de Estados Unidos. Según ha anunciado este viernes la vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, España no solo asumirá el liderazgo de este organismo sino que, además, aumentará su aportación económica para acelerar el despliegue de energías renovables en todo el mundo. La decisión se hará oficial el próximo domingo, en la reunión anual en la que designan los países que llevarán a cabo las labores de coordinación y promoción de la entidad.

La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) es una organización intergubernamental que agrupa a más de 160 países y promueve su transición hacia un futuro energético sostenible mediante la promoción y el despliegue de energías renovables, como la solar, eólica y la hidroeléctrica. Esta entidad actúa como plataforma global para la cooperación internacional a la par que proporciona asesoramiento técnico, análisis de datos, herramientas y recursos para facilitar el desarrollo sostenible, la seguridad energética, el acceso a la energía y la reducción de emisiones de carbono.

Según ha explicado Aagesen, España asumirá la vicepresidencia de esta entidad con el objetivo de "defender que las energías renovables son un vector de progreso". Sus palabras chocan frontalmente con las pronunciadas por Trump esta semana, cuando anunció que abandona la entidad ya que "no resulta últil a los intereses nacionales". Sobre esta cuestión también se ha pronunciado la ministra, quien ha "lamentado profundamente" la decisión de Trump de desvincularse de decenas de organismos climáticos internacionales, entre los que se incluye el órgano encargado de coordinar los debates de las cumbres del clima, y la ha definido incluso como "desafortunada" tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo.