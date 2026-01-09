La familia de Sandra Peña presenta la querella contra el colegio Irlandesas Loreto y sus profesores: homicidio, lesiones y trato degradante

La familia de Sandra Peña ha presentado una querella contra el colegio Irlandesas Loreto y contra el personal docente implicado en el suicidio de la menor el pasado 14 de octubre. Acusan a los implicados de haber cometidos delitos de homicidio, lesiones (psíquicas) y trato degradante por no actuar como marcaba el protocolo en el acoso que sufría la menor en el centro y que le llevó a tomar la decisión de quitarse la vida. "Algo tiene que cambiar en el sistema", afirmó a El Correo de Andalucía el tío de la menor, Isaac Villar, a principios de año.

El proceso penal abierto ahora se suma a los otros dos en curso. Uno de ellos investiga la responsabilidad penal de tres alumnas del colegio por un presunto caso de acoso. Tanto las menores como los padres de Sandra y los miembros del equipo directivo del Irlandesas Loreto pasaron por la Fiscalía de Menores para explicar lo sucedido tras la investigación policial. Una vez concluya la investigación de la Fiscalía -en los casos de menores es quien instruye el caso- se procederá al archivo o a la apertura del juicio oral.

Cita con la consejera el día 14

No es la única noticia en relación con el caso de Sandra Peña. La familia se reunirá con la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, el próximo miércoles 14 de enero. Así se lo confirmaron desde su departamento este jueves a los familiares, que han trasladado en todo momento haberse sentido "bastante reforzados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía".

Esta reunión se produce después de que la vía de la sanción administrativa al colegio quedara paralizada hasta que finalizara la instrucción de la Fiscalía de Menores. Una vez se pronuncie el Ministerio Público, se reanudará la investigación sobre el caso.

Lo que dice el Código Penal

Los delitos denunciados por la familia de Sandra Peña son homicidio, lesiones (psíquicas) y trato degradante. Los tres están recogidos en el Código Penal español en los artículos 138 y siguientes, 147 (y ss.) y 173 (y ss.).

El homicidio está recogido en el artículo 138, que tipifica: "El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años". Además, cuando se habla de imprudencia grave en el artículo 142 se estipula: "Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años".

El artículo 147 del Código Penal recoge el delito de lesiones. La redacción de este artículo en su punto uno dice: "El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico".

Por último, el artículo 173 del Código Penal apunta: "El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años".

Cabe recordar que el artículo 11 de la citada normativa equipara la omisión a la acción en un delito cuando "exista una específica obligación legal o contractual de actuar" y "cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente".