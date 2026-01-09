Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 9 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 9 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 1, 7, 10, 26 y 34 y las estrellas 2 y 4.
El código del Millón ha sido el WVC01080.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
- El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo
- El árbitro del ascenso del Málaga CF en Tarragona pitará por primera vez en La Rosaleda
- La segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de España está en Málaga
- Así será Urtelia: el nuevo restaurante del centro de Málaga que sustituye a Noviembre
- Así será el nuevo parque que creará Torremolinos en un antiguo vertedero: con senderos, zonas verdes y su propio auditorio
- El bar de Málaga con tapas a 1,60 euros y platos de arroz gratis: 'Son muy contundentes
- Un nuevo terremoto sacude Málaga con magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán