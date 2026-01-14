Nutrición
¿Cómo debe ser la dieta de los mayores? "No basta con cenar un yogur y fruta"
La desnutrición es el caballo de batalla de los expertos que trabajan con ancianos, que aconsejan un dieta rica en nutrientes para evitar la pérdida de masa muscular o el deterioro cognitivo
Proteínas de calidad o lácteos, fuentes de vitamina D, son esenciales en la dieta diaria en edades avanzadas
Tras 42 años como supervisora de la Unidad Funcional de Dietética y Nutrición en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, a Marilourdes de Torres Aured, vocal de Cuidados Nutricionales del Consejo General de Enfermería, le enerva que, si se habla de la dieta de las personas mayores, se considere que, dada su edad, no se priorice la alimentación o incluso se considere que pueden acostarse sin apenas haber cenado o habiendo ingerido fruta y yogur. "Eso es una vergüenza. La desnutrición en los mayores es nuestro principal caballo de batalla y que coman bien es tan importante como que tomen su medicación", señala.
De Torres Aured es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Más Nutridos que lucha contra la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE), un problema que afecta al 30% de los pacientes hospitalizados en España. El envejecimiento progresivo y un aumento de las enfermedades crónicas, subraya esta entidad, convierten en fundamental la coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Nutrición Clínica y Dietética para evitar este tipo de casos en personas ancianas.
"El azúcar y la sal matan a los ancianos"
La desnutrición en mayores causa debilidad, fatiga, debilitamiento del sistema inmune, peor cicatrización y mayor riesgo de caídas y fracturas. Desde un punto de vista cognitivo, puede empeorar la pérdida de memoria. Este cuadro también eleva la tasa de infecciones, hospitalizaciones y mortalidad, afectando gravemente a su independencia y calidad de vida, y se relaciona con problemas como la pérdida de masa muscular.
Masticar alimentos
La enfermera apunta a que la desnutrición no solo se registra en personas hospitalizadas por alguna enfermedad, también entre quienes se encuentran en sus casas e, incluso, mantienen una vida autónoma. "Las personas mayores tienen una capacidad de mala absorción de la alimentación y se mueven menos. La asimilación de los nutrientes en el intestino se realiza de otra manera. Además, también existe un problema con la masticación (y el miedo al atragantamiento), que hace que le cojan manía a algunos alimentos", apunta.
En este contexto, la especialista propone dietas adaptadas que contengan los nutrientes necesarios. "Me da tanta rabia que en algunas residencias se piense que basta 'con un plato de sopa y un trozo de jamón cocido'. El plato de sopa es agua con un poco de tropezón de fideos y un poco de harina. Eso no es una comida. La alimentación de los mayores debe incluir nutrientes esenciales. Cuando una persona no puede nutrirse a través de los alimentos, es cuando utilizamos lo que llamamos nutrición artificial", señala.
Organismo bien nutrido
En este sentido, la enfermera afirma que "es importante" que todos los días se consuma "proteína de alta calidad", la cual se encuentra en el huevo, en el pescado y en las legumbres con arroz. "También son muy importantes los micronutrientes (vitaminas y minerales que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades)". Y, a la vez, apunta a la vitamina D y a la necesidad de consumir lácteos. A veces, los mayores no absorben bien la leche, situación ante la que sugiere tomar yogur o queso fresco. Eso sí, sin azúcares añadidos. "El azúcar y la sal matan a los ancianos", sostiene. Para conseguir que una persona mayor tenga una buena microbiota, añade, esa dieta debe incluir, por supuesto, verduras y hortalizas. Y, cómo no, fruta. A ser posible, entera.
"Se debe enseñar a comer bien a ellos y a sus cuidadores –apunta la sanitaria–. Por este motivo formamos a las enfermeras en Atención Primaria para que puedan detectar cómo comen: una medicación en un organismo que no está bien nutrido no sirve para nada".
Enfermedades neurodegenerativas
La desnutrición también incide en el deterioro cognitivo. En este sentido, el doctor Gurutz Linazasoro, miembro del Grupo de Estudio de Neurogeriatría de la Sociedad Española de Neurología, afirma que la alimentación es un factor de prevención de enfermedades neurodegenerativas y que debe mejorar y adaptarse a las necesidades de las personas con esas dolencias.
"Como factor de protección o preventivo, es uno de los puntos claves del estilo de vida, que siempre va unido a otros factores como el ejercicio, la salud cardiovascular o la actividad intelectual y social... Sin que haya ningún alimento milagroso, y sin que haya ninguna recomendación concreta", precisa.
Todos los nutrientes
Lo más importante, aconseja, es que el patrón dietético sea moderado y equilibrado. El especialista pone el foco en dietas como la mediterránea. "Esto no quiere decir que si uno hace esta dieta no va a desarrollar estas enfermedades. Es cuestión de modulación del riesgo. Suele ser bastante habitual que una persona que hace ejercicio físico regularmente también controle mejor los factores de riesgo: seguramente come mejor, duerme mejor y tiene más interacciones sociales".
Evitar el estreñimiento, los atragantamientos y la pérdida de masa muscular son los tres grandes caballos de batalla de las enfermedades neurodegenerativas, señala el experto. Y en ellas, remarca, la alimentación siempre juega un papel importante. "Esa interacción –estilo de vida, envejecimiento y genética– es la que acaba conjugándose".
